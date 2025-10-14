عزومة مراكبية!.. نتنياهو يتراجع عن حضور قمة شرم الشيخ.. كواليس وأسباب خفية

غياب مفاجئ رغم دعوة رسمية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع في اللحظات الأخيرة عن المشاركة في «قمة السلام» بشرم الشيخ، رغم تلقيه دعوة رسمية بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغم أن مكتبه برر الغياب بقرب مناسبة دينية، إلا أن الصحيفة أكدت أن القرار وراءه أبعاد أعمق، ويرصد الموجز التفاصيل.

مخاوف من الإحراج الدبلوماسي

أشارت التقارير إلى أن نتنياهو خشي التعرض لمواقف محرجة خلال القمة، أبرزها احتمالية عدم مصافحة الرئيس المصري أو بعض الزعماء العرب له، إلى جانب القلق من تجاهل إنجازات حكومته في غزة أو التقليل من شأنها على طاولة النقاش.

ضغوط داخلية من اليمين المتطرف

واجه نتنياهو اعتراضات من أطراف داخل ائتلافه الحكومي، خاصة من اليمين المتطرف غير الراضي عن نتائج الحرب على غزة، وفشل الحكومة في القضاء على حماس أو فرض رؤية سياسية لما بعد الحرب دون السلطة الفلسطينية.

هروب من مواجهة عباس

اعتبر مراقبون أن ظهوره المحتمل بجوار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان سيشعل خلافات سياسية داخل إسرائيل، ويفتح عليه هجومًا جديدًا من حلفائه.

ذريعة العيد الديني غير مقنعة

ورغم الادعاء بأن الغياب جاء بسبب حلول عطلة دينية، فإن تجارب سابقة أظهرت أن نتنياهو سافر في أعياد مشابهة من قبل دون أن يثير ذلك أزمة داخلية، ما جعل هذا المبرر محل تشكيك واسع.

غياب لافت عن الصورة الختامية

سجّل المتابعون غياب نتنياهو عن الصورة الجماعية التي جمعت الزعماء المشاركين في ختام القمة، وهو ما أثار تساؤلات حول الرسائل السياسية التي يحملها هذا الغياب وتوقيته الحساس إقليميًا ودوليًا.

تأثير القرار على صورة إسرائيل

أوضحت التحليلات العبرية أن عدم المشاركة عكس حالة من التردد السياسي داخل حكومة تل أبيب، وألقى بظلال سلبية على الحضور الإسرائيلي في الساحة الدبلوماسية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى حضور فعّال لا انسحاب مثير للجدل.

