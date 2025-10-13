ترامب من الكنيست: اليوم بداية السلام ونهاية الحرب في غزة

كلمة ترامب من القدس في إطار قمة شرم الشيخ للسلام

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي، في إطار فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تعقد بمشاركة عدد من القادة العرب والدوليين لإنهاء الحرب في غزة، ووضع أسس جديدة للاستقرار في الشرق الأوسط، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم ليس نهاية الحرب، بل بداية السلام... هذه لحظة ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال القادمة، ومشهد تاريخي للشرق الأوسط بأكمله."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ما جرى في الأيام الماضية يمثل "تحقيقًا للمستحيل"، بعد نجاح الجهود الدولية في إتمام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين إلى عائلاتهم.

ترامب يشكر الدول العربية: "السلام تحقق بفضل شجاعتكم"

وجه ترامب في كلمته شكرًا خاصًا للدول العربية المشاركة في قمة السلام، مشيرًا إلى أن دورها كان حاسمًا في إقناع حركة حماس بقبول الاتفاق وإنهاء الحرب.

وقال: "أشكر كل دولة عربية ساهمت في دفع عملية السلام إلى الأمام، لقد أثبتم أن العالم العربي قادر على صناعة السلام وليس فقط المطالبة به."

وأكد أن الاتفاق الذي جرى توقيعه يمثل خطوة تاريخية نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتفق فيها الجميع على كلمة واحدة هي — السلام".

انتقادات ضمنية لغياب نتنياهو عن القمة

تحدث ترامب عن غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فعاليات قمة شرم الشيخ، قائلاً إنه لا يعرف سبب غيابه، وأن الجانب المصري هو من أعدّ قائمة الضيوف المشاركين في القمة.

وأشار إلى أن غياب نتنياهو لم يؤثر على روح التعاون أو النتائج التي تحققت، مؤكدًا أن الجميع عمل بروح واحدة لإنجاح الاتفاق وإنهاء الحرب في غزة.

"لو كنت رئيسًا لما اندلعت حرب غزة"

في جزء آخر من كلمته، قال ترامب إن حرب غزة لم تكن لتندلع لو كان لا يزال رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه نجح خلال فترة رئاسته في "إخماد نيران ثماني حروب في العالم"، من بينها نزاعات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، متعهدًا بأن "أحداث السابع من أكتوبر لن تتكرر مرة أخرى".

مشهد جديد للشرق الأوسط

اختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط "ليس مجرد اتفاق سلام، بل بداية عهد جديد من التعاون والأمل".

وأوضح أن واشنطن ستواصل دعم جهود السلام في المنطقة بالتعاون مع مصر والدول العربية المشاركة في القمة.

وختم بقوله: "نحن أمام مشهد تاريخي، فيه ينتصر صوت العقل على صوت الحرب، وتعود الثقة بين الشعوب بعد سنوات من الدمار."

