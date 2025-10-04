ترامب يحذر حمـ ـاس: التحرك السريع أو مواجهة كل الاحتمالات

تحذير شديد اللهجة من ترامب

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا صريحًا لحركة حماس، مؤكدًا أنه "لن يتسامح مع أي تأخير" في تنفيذ الخطوات المطلوبة، داعيًا الحركة إلى التحرك بسرعة، وإلا "فإن جميع الاحتمالات ستكون مطروحة على الطاولة"، ويرصد الموجز التفاصيل.

إسرائيل تستعد لاستئناف المفاوضات

وفي سياق متصل، كشف مسؤول دبلوماسي إسرائيلي أن تل أبيب تستعد اليوم السبت لاستئناف المحادثات مع الوسطاء الدوليين بعد رد حماس وتصريحات ترامب الأخيرة،

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتًا، تمهيدًا لمواصلة الجهود التفاوضية، إلا أن الأمر "لم يصل بعد إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

فرص التوصل لاتفاق خلال أيام

وأشار مصدر سياسي إسرائيلي رفيع إلى أن التوصل لاتفاقات جديدة أصبح ممكنًا، مؤكدًا أن المفاوضات من المتوقع أن تستمر بضعة أيام فقط.

تحركات أمريكية نحو القاهرة

ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى القاهرة برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، للمشاركة في المحادثات.

كما يُنتظر وصول وفد من حركة حماس الليلة إلى العاصمة المصرية لإجراء جولة تفاوضية جديدة.

"ترامب لم يترك خيارًا لإسرائيل"

ووفقًا لما أوردته القناة 13 العبرية، فإن تصريحات ترامب وضعت إسرائيل أمام واقع جديد، حيث "لم يترك لها خيارًا سوى اعتبار إعلان حماس بوابة للحوار".

وتعمل إسرائيل بالفعل بشكل مكثف على مناقشة نقاط الخلاف، بما في ذلك خرائط الانسحاب وهويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار أي اتفاق قادم.

خلاصة الموقف

ترامب يحذر حماس من التأخير ويؤكد أن كل الخيارات مطروحة.

إسرائيل توقف إطلاق النار مؤقتًا وتستعد لاستئناف المفاوضات.

فرص التوصل لاتفاق خلال أيام قليلة قائمة.

تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة نحو القاهرة.

ملفات الانسحاب وتبادل الأسرى في صدارة المباحثات.

المشهد السياسي يتجه نحو جولة حاسمة من المفاوضات برعاية أمريكية ومصرية، وسط ضغوط من واشنطن على حماس وإسرائيل لإحراز تقدم سريع نحو اتفاق يضع حدًا للتصعيد في غزة.

اقرأ أيضًا:

جحيم ترامب وساعات نهاية حمـ ـاس.. ماذا ينتظر الفصائل بعد الأحد القادم؟



الشياطين في جنة فلسطين.. حكاية الوصاية علي غزة بعد انتهاء الحرب

