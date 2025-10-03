حـ ـماس تُعلن موقفها من مقترح ترامب لوقف العـ ـدوان على غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حـ ـماس” بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، أوضحت فيه موقفها من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، البيان جاء بعد مشاورات معمقة في مؤسسات الحركة القيادية، ومع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء الدوليين، ليعكس موقفًا وطنيًا مسؤولًا تجاه الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع، ويرصد الموجز التفاصيل.

مشاورات موسعة قبل اتخاذ القرار

أكدت حمـ ـاس أن موقفها جاء نتيجة مشاورات مكثفة داخل مؤسساتها القيادية، وكذلك مع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة، بالإضافة إلى مشاورات مع الوسطاء والأصدقاء الدوليين، الهدف من هذه المشاورات كان الوصول إلى موقف متوازن يضمن حماية ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه العليا، مع العمل على وقف العدوان وإنهاء معاناة المواطنين في غزة.

تقدير جهود المجتمع الدولي والعربي

أوضح البيان أن الحركة تقدر جهود العرب والمسلمين والدول الصديقة، بالإضافة إلى جهود الرئيس الأمريكي، والتي تهدف إلى وقف الحرب على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى، ورفض التهجير والاحتلال، كما شدد البيان على أن هذه الجهود يجب أن تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، دون المساس بثوابته الوطنية.

موافقة حماس على تبادل الأسرى وإجراءات ميدانية

أعلن البيان أن حماس وافقت على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياء وجثامين، وفق صيغة مقترح الرئيس الأمريكي، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لإتمام عملية التبادل. كما أكد البيان استعداد الحركة للدخول فورًا في مفاوضات مباشرة مع الوسطاء لمناقشة تفاصيل هذه العملية، بما يضمن تنفيذها بنجاح وحماية حقوق الطرفين.

إدارة غزة عبر هيئة مستقلة (تكنوقراط)

من أبرز بنود البيان، استعداد حماس لتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية مستقلة تتكون من تكنوقراط، على أن يكون ذلك استنادًا إلى التوافق الوطني الفلسطيني والدعم العربي والإسلامي. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحركة على إدارة القطاع بشكل مدني ومسؤول، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري أو سياسي.

القضايا المستقبلية للشعب الفلسطيني

أوضح البيان أن ما ورد في مقترح الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني سيكون مرتبطًا بموقف وطني جامع، ويعتمد على القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، كما شدد البيان على أن حـ ـماس ستشارك بكل مسؤولية في هذا الإطار الوطني، لضمان أن تتم مناقشة هذه الملفات بشكل متوازن يحقق مصالح الشعب الفلسطيني العليا.



البيان يعكس موقف حـ ـماس الرسمي تجاه مقترح ترامب، مؤكدًا على الالتزام بثوابت الشعب الفلسطيني، وحرص الحركة على وقف الحرب، حماية المدنيين، تبادل الأسرى، وتسليم الإدارة المدنية للقطاع، مع استعدادها للمشاركة في نقاشات مستقبلية حول حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.

