وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: غزة تواجه مجاعة مفتعلة ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين

غزة تعيش مجاعة بفعل السياسات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، في كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قطاع غزة يمر بمجاعة منهجية نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وأوضح أن ما يجري يمثل إبـ ـادة جماعية تستهدف الفلسطينيين، ويقضي على أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأشار وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن استمرار هذه السياسات يضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الانفجار، ويهدد النظام الدولي بفقدان المصداقية، نتيجة غياب العدالة وتجاهل قواعد القانون الدولي.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

في موقف حاسم، شدد وزير الخارجية المصري على رفض القاهرة القاطع لأي محاولة تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا ذلك جريمة تهجير عرقي لا يمكن السكوت عنها. وأضاف أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانًا مدفوعًا بأيديولوجية متطرفة تهدف إلى كسر إرادته واقتلاعه من أرضه.

ترحيب مصري بمبادرة ترامب

رحب وزير الخارجية بدر عبد العاطي بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة. وأكد أن مصر مستعدة للبناء على هذه المبادرة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة الإنسانية والسياسية المستمرة منذ ما يقارب عامين.

وحذر الوزير من أن استمرار العدوان الإسرائيلي يعرقل أي محاولة لإيجاد تسوية مستقبلية، ويزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة.

نتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية ويصر على استمرار الحرب

في المقابل، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية في غزة ستستمر حتى "استسلام حماس وتسليم سلاحها والرهائن". وأكد رفضه القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية، واصفًا ذلك بأنه "انتحار سياسي وأمني لإسرائيل".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستحتفظ بدور أمني دائم داخل غزة حتى بعد انتهاء العمليات، معتبرًا ذلك ضروريًا لحماية أمن إسرائيل، وداعيًا دول العالم لدعم الاحتلال بدلاً من انتقاده.

الشرق الأوسط على المحك

في ختام كلمته، جدد وزير الخارجية المصري تحذيره من خطورة استمرار الوضع الحالي، مؤكدًا أن غياب العدالة الدولية قد يقود المنطقة إلى انفجار شامل. كما شدد على أن مصر ستواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ورفضها لأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

