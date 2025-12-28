استقرار سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 6070 جنيهًا

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ بنهاية تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، داخل سوق الصاغة، دون تسجيل أي تغييرات كبيرة مقارنة بالتحديثات السابقة. ويأتي هذا الهدوء في الأسعار وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية – نحو 6070 جنيهًا للبيع و6035 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن سوق الصاغة.

سعر الذهب الآن في سوق الصاغة

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة سعر الذهب الآن بشكل لحظي، سواء بغرض الاستثمار أو الشراء للزواج والادخار. ويُعد استقرار الأسعار خلال تعاملات اليوم مؤشرًا مهمًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام 2025.

ويقدم الموجز تحديثًا شاملًا حول أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف الأعيرة، بالإضافة إلى توضيح العوامل المؤثرة في السعر، وقيمة المصنعية والدمغة داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025

جاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24:

6937.25 جنيهًا للبيع – 6997.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22:

6359 جنيهًا للبيع – 6322.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21:

6070 جنيهًا للبيع – 6035 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18:

5202.75 جنيهًا للبيع – 5172.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14:

4046.75 جنيهًا للبيع – 4023.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12:

3468.25 جنيهًا للبيع – 3448.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 9:

2601.5 جنيهًا للبيع – 2586.5 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد نحو 48560 جنيهًا للبيع و48280 جنيهًا للشراء، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الادخار الآمن لدى المصريين.

سعر أونصة الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4534.73 دولارًا للبيع و4543.3 دولارًا للشراء، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على حركة الأسعار داخل السوق المحلية.

المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تختلف قيمة المصنعية والدمغة من محل صاغة لآخر ومن محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح في المتوسط بين 30 و65 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار، وجودة المشغولات الذهبية، وعلامة التاجر.

وتُمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وتزداد في المشغولات ذات التصميمات الدقيقة مقارنة بالسبائك والجنيهات الذهبية.

عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

السعر العالمي للأوقية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميًا.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يرى خبراء أن استقرار سعر الذهب اليوم قد يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة للراغبين في الادخار طويل الأجل، مع ضرورة متابعة التحديثات اليومية للأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.



يحافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره بنهاية تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025، مع ثبات عيار 21 عند مستوى 6070 جنيهًا للبيع، وسط ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة.