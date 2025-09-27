مفاجأة في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تضطر لتفريغ 750 مليون متر مكعب يوميًا خارج موسم الفيضان

تشغيل التوربينات يفشل.. وتسريب مفاجئ للمياه يرفع منسوب النيل في السودان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مفاجأة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن توربينات السد لم تعمل طوال العام، وعندما اضطرت إثيوبيا لتشغيلها مؤخرًا واجهت صعوبات فنية دفعتها إلى تسريب كميات ضخمة من المياه بشكل مفاجئ، رغم أن هذه الفترة ليست موسم فيضان طبيعي، ويرصد الموجز التفاصيل

750 مليون متر مكعب يوميًا.. تدفقات غير مسبوقة من السد

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، أوضح شراقي أن إثيوبيا تفرغ نحو 750 مليون متر مكعب من المياه يوميًا ولليوم الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر النيل في السودان إلى مستوى الفيضان.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها تفريغ بهذا الحجم في نهاية سبتمبر، أي بعد انتهاء موسم الفيضان المعتاد.

فيضانات وأراضٍ غارقة في السودان

وأكد الخبير المائي أن هذا التفريغ المفاجئ أدى إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي السودانية، مشددًا على أن السد العالي في مصر قادر على استيعاب أي كمية من المياه عند وصولها، ما يعني أن الضرر المباشر يقتصر حاليًا على السودان دون تأثير يذكر على مصر.

تخبط إثيوبي وتجاهل لدولتي المصب

وأشار شراقي إلى أن ما يحدث يعكس تخبطًا واضحًا في إدارة وتشغيل سد النهضة، حيث تواصل أديس أبابا سياسة التشغيل الأحادي دون تنسيق مع مصر والسودان، الأمر الذي قد يؤدي إلى أضرار مستقبلية خطيرة على دولتي المصب في حال استمرار هذه السياسة.

إثيوبيا تضطر لتفريغ 750 مليون م³ يوميًا خارج موسم الفيضان.

ارتفاع منسوب النيل إلى مستوى الفيضان في السودان وغرق مساحات واسعة.

مصر في مأمن حاليًا بفضل السد العالي، لكن المخاطر المستقبلية قائمة.

خبراء يحذرون من استمرار التشغيل الأحادي للسد دون اتفاق ملزم.

