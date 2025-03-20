عاجل.. تطور جديد في ملف سد النهضة وقرار خـ ـطير لـ آبي أحمد

شهد ملف سد النهضة الإثيوبي تطورات جديدة، اليوم الخميس، وذلك بعد تعثر المفاوضات التي استمرت علي مدار 14 عامًا دون جدوي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي التصريحات العاجلة التي أدلي بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن سد النهصة الإثيوبي، والتي تتعلق بدعوة كلا من مصر والسودان للحوار.

آبي أحمد يدعو مصر والسودان للحوار بشأن سد النهضة

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان اليوم الخميس إلى حوار بشأن سد النهضة الإثيوبي مع دولتي المصب مصر والسودان.

آبي أحمد

آبي أحمد: سد النهضة لن يلحق ضررًا بدولتي المصب مصر والسودان

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن سد النهضة الإثيوبي سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله ولن يلحق ضررًا بدولتي المصب مصر والسودان.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور، أن ملف سد النهضة لم يتم تجميده لكن ستتم مناقشته مع الشركاء الدوليين.

مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان: التحركات المصرية على المستوى الدبلوماسي لم تتوقف بشأن سد النهضة

وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان، في تصريحات صحفية، أن التحركات المصرية على المستوى الدبلوماسي لم تتوقف ومستمرة في شرح قضية سد النهضة من الناحيتين الفنية والسياسية كونها قضية وجودية بالنسبة لمصر وشعبها.

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة انتهت في ديسمبر 2023 دون جدوي

وكان وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال إلقائه كلمة أمام النقاش رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر خاضت مفاوضات لمدة 13 عامًا مع إثيوبيا دون جدوى، وأنها لن تغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها.

وقال وزير الخارجية المصري: "بعد 14 عامًا من التفاوض دون جدوى، وفي ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإثيوبية في انتـ ـهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021، انتهت المفاوضات في ديسبمر 2023".

وزير الخارجية: ستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل سد النهضة

وأضاف وزير الخارجية: "وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم".

وقال وزير الخارجية: "ورغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق، ومحاولة فرض أمر واقع لتشغيل وملء السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث لآثار هذا السد على دولتي المصب في السودان ومصر".

سد النهضة

وزير الخارجية: مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف مع تهـ ـديد وجودي لبقائها

وأردف وزير الخارجية قائلًا: "فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهـ ـديد وجودي لبقائها".

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