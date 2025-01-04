زلازل إثيوبيا.. وصل لـ65 زلزالا في 2024 ومخاوف بشأن سد النهضة

زلازل إثيوبيا.. يعد موضوعًا هامًا تصدر الساحة خلال الفترة الأخيرة ، خاصة بعد إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض عن تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة ضرب إثيوبيا اليوم (السبت).

وكشفت الهيئة عن وقوع الزلزال على بعد 142 كيلومترًا شرق العاصمة أديس أبابا وبعمق ضحل بلغ 10 كيلومترات وذلك ضمن سلسلة من زلازل إثيوبيا التي بلغت 65 زلزال في 2024 .

ويأتي الحادث الأخير بعد يوم واحد من زلزال آخر بقوة 5.5 درجة، وسلسلة من أكثر من 30 هزة أرضية أصابت المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

تحذيرات من تزايد النشاط الزلزالي في إثيوبيا

وحول أراء الخبراء من توابع زلازل إثيوبيا، أشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى تزايد النشاط الزلزالي في منطقة الأخدود الإثيوبي خلال عام 2024. وفقًا لبياناته، تم تسجيل 86 زلزالًا في العام، منها 53 زلزالًا بين 21 و31 ديسمبر فقط. وأوضح أن أقوى هذه الزلازل بلغ 5.4 درجة، ما يجعله الأعلى خلال العقد الأخير.

زيادة معدل زلازل إثيوبيا وتأثير سد النهضة



يرى شراقي أن هناك علاقة بين زيادة معدل زلازل إثيوبيا وسد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت الإحصائيات أن متوسط زلازل إثيوبيا قبل بدء تخزين المياه في السد عام 2020 كان حوالي 5 زلازل سنويًا، إلا أن المعدلات تصاعدت تدريجيًا مع زيادة التخزين، لتصل إلى 60 زلزالًا سنويًا حاليًا.

ويعتقد شراقي أن المياه المتسربة من بحيرة السد عبر تشققات الهضبة الإثيوبية، قد تؤدي إلى انزلاق الكتل الصخرية، مما يزيد من احتمال وقوع زلازل.

سد النهضة وزلازل إثيوبيا

مخاطر مستقبلية تهدد سد النهضة

حذر شراقي من أن زلازل إثيوبيا المتكررة قد تعقبها هزة أرضية أقوى، تحمل تأثيرات مدمرة على إثيوبيا وربما على سد النهضة نفسه.

وأضاف أن بعض الزلازل، مثل زلزال 8 مايو 2023 الذي بلغت قوته 4.4 درجة ووقع على بعد 100 كيلومتر من السد، قد تكون إشارات لخطورة الوضع، موضحا أن وزن السد الرئيسي والسد المكمل مع مياه البحيرة التي تزن حوالي 60 مليار طن قد تكون عوامل محفزة؛ لزيادة النشاط الزلزالي.

التداعيات الجيولوجية والبشرية

ويرى الخبراء أن استمرار النشاط الزلزالي بهذا المعدل قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك سد النهضة.

ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المخاطر مع استمرار عمليات التخزين، ما يستدعي دراسة جيولوجية مكثفة وخطط استجابة فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية المتزايدة.

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