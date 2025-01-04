تداعيات انفجار بركان إثيوبيا وخطورة انهيار سد النهضة

سيطر انفجار بركان إثيوبيا والنشاط الزلزالي غير المسبوق علي المشهد السياسي، حيث أثار حالة كبيرة من الجدل وتساؤلات عديدة تتعلق أغلبها بمدي تأثيره علي سد النهضة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات انفجار بركان إثيوبيا وتحديدًا فى جبل دوفن حيث انبعث الأبخرة والغازات والغبار وبعض الحبيبات الصخرية، وخطورة انهيار سد النهضة.

تداعيات انفجار بركان إثيوبيا

يعد بركان إثيوبيا الذي انفجر في منطقة دوفن من النوع الطبقي (متعدد النشاط) ويبلغ ارتفاعه 1151 م فوق سطح البحر، 450 م أعلى المناطق المجاورة، ولم يسجل نشاطا كبيرًا من قبل سوى تدفقات حمم بركانية صغيرة من خلال التشققات.

انفجار بركان إثيوبيا

وفيما يتعلق بـ تداعيات انفجار بركان إثيوبيا، فقد يزداد النشاط البركانى إلى مزيد من الحمم البركانية، وقد يمتد أيضا إلى بعض البراكين المجاورة أهمها بركان فنتالي Fentale إلى الجنوب، والذي سجل آخر نشاط كبير له منذ أكثر من 200 سنة (1820) ويبلغ ارتفاعه 2007 أمتار ويتميز بفوهة بركانية كبيرة بقطر 4 كم وعمق 350 م.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية قد تحدثت عن رصد انفجار جديد في بركان إثيوبيا، حيث تم مشاهدة انبعاثات بركانية وأدخنة.

ووفقًا للتقارير الجيولوجية، فإن بركان إثيوبيا كان في حالة سبات، قبل أن يشهد نشاط بركاني، ويُضاف إلى ذلك تسجيل نشاط ملحوظ في براكين أخرى بإثيوبيا، تشمل "بركان إرتا آليه" و"بركان فانتال"، مما يجعل إجمالي البراكين النشطة حاليًا ثلاثة.

أسباب ثوران بركان إثيوبيا

وثار بركان إثيوبيا بسبب النشاط الزلزالي المتزايد خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل 11 زلزال بقوة تتراوح بين 4.5 - 5.5 درجة.

وبلغ إجمالي الزلازل التي شهدتها إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 120 زلزالًا، ليحقق عام 2024 رقمًا قياسيًا في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وفي نفس الصدد، كشفت وسائل الإعلام في إثيوبيا عن أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت أكثر من 67 زلزالاً في المنطقة تركزت في المقام الأول في منطقة فانتالي، وهي جزء من وادي الصدع الرئيسي في إثيوبيا.

وتابعت وسائل الاعلام الاثيوبية أن سكان بعض المناطق البعيدة من أماكن الهزات الأرضية مثل العاصمة أديس أبابا شعروا بها.

تأثير بركان إثيوبيا والنشاط الزلزالي علي سد النهضة

وفيما يتعلق بتأثير بركان إثيوبيا والنشاط الزلزالي علي سد النهضة، حذر خبراء الجيولوجيا من أن ثوران بركان إثيوبيا، وتكرار الزلازل من الممكن أن يؤثر على سد النهضة خاصة بعد أن اكتمل الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار.

وأوضح خبراء الجيولوجيا أن سد النهضة به حاليًا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنًا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيًا فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى الذى يقسم اثيوبيا نصفين.

سد النهضة

وزير الري يحذر من مخاطر بناء سد النهضة

وسبق أن طالبت مصر الجانب الإثيوبي بتقديم دراسات فنية تفصيلية بشأن سد النهضة ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، الجانب الإثيوبي من مخاطر الاستمرار في بناء سد النهضة دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المَصبّ.

اقرأ أيضًا

آخر تطورات بركان كانلاون بالفلبين.. إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات الآلاف

قصة سلسة الزلازل العنـ ـيفة التي ضربت إثيوبيا وتداعياتها على سد النهضة