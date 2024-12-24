آخر تطورات بركان كانلاون بالفلبين.. إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات الآلاف

تتعرض دولة الفلبين لظاهرة مناخية خطيرة، وذلك بعد ثوران بركان كانلاون في جزيرة نيجروس، مما أدي إلى إخلاء القرى ومنع الرحلات الجوية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات بركان كانلاون بالفلبين وما ترتبط عليه من رفع حالة الطواري القصوي في الفلبين.

آخر تطورات بركان كانلاون بالفلبين

ومن كانبه، أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم الثلاثاء، ثوارن بركان كانلاون في جزيرة نيجروس؛ مما تسبب في إطلاق أعمدة كثيفة من الدخان يصل ارتفاعها إلى 1200 متر.

بركان كانلاون

وأشار المعهد الفلبيني إلى أنه من المرجح أن يطلق بركان كانلاون حممًا بركانية، فيما تم الإبقاء على مستوى التأهب عند المستوى الثالث على مقياس مكون من خمسة مستويات.

ويشير رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث إلى احتمال حدوث مزيد من الانفجارات البركانية.

وغطى الرماد الناتج عن ثوران بركان كانلاون مناطق شاسعة، بما في ذلك مقاطعة أنتيك الواقعة على بعد أكثر من 200 كيلومتر، مما أثر على الرؤية وتسبب في مخاطر صحية للمواطنين.

تحذير من خطورة بركان كانلاون علي المناطق المحيطة

وحذر المعهد الفلبيني من خطورة بركان كانلاون علي المناطق المحيطة، مناشدًا الحكومات المحلية بإخلاء المنطقة المحيطة بفوهة البركان للحفاظ على أرواح المواطنين.

وعلي الفور، أمرت الحكومة الفلبينية بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص بعد ثوران بركان كانلاون، الذي يعد واحدًا من 24 بركانًا نشطًا في الفلبين.

وفي السياق ذاته، قالت ماريا أنطونيا بورناس، رئيسة مراقبة البراكين في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن التعرض لتأثير هذه التيارات الكثيفة من الحمم البركانية الناتجة عن ثوران بركان كانلاون يشبه التعرض للدهس بواسطة سيارة عالية السرعة، محذرة أنه إذا دخل الرماد إلى رئتيك فإنه قد يسبب الاختناق.

وأضافت أن الرماد الناجم عن ثوران بركان كانلاون سقط على العديد من البلدات والمدن القريبة حول البركان، وحذرت من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى إزاحة الرواسب البركانية الجديدة من الثوران الأخير، وهو ما قد يؤدي إلى دفن المجتمعات تحتها.

إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص بعد ثوران بركان كانلاون

الجدير بالذكر أن الفلبين شهدت في 9 ديسمبر 2024 ثورانًا مفاجئًا لـ بركان كانلاون، ونتج عن الثوران الذي استمر قرابة الأربع دقائق، تصاعد عمود هائل من الرماد البركاني والغازات الحارة مع تدفق الحمم والمواد البركانية.

ومن جانبها، قامت السلطات الفلبينية بإجلاء حوالي 87 ألف شخص من القرى والمدن القريبة من ثوران بركان كانلاون، خصوصًا في المناطق الجنوبية والغربية التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء سقوط الرماد.

استمرار جهود الإغاثة بعد ثوران بركان كانلاون

ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء ثوران بركان كانلاون، إلا أن جهود الإغاثة لا تزال مستمرة، حيث قامت فرق الاستجابة للكوارث بإنشاء مراكز إيواء وتوزيع المواد الأساسية مثل الطعام والكمامات للمشردين.

بركان كانلاون

يذكر أن بركان كانلاون، الذي يبلغ ارتفاعه 2435 مترًا يعد واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، وكان قد شهد ثورانًا مشابهًا في يونيو 2024، ما أدى إلى توقف حركة الطيران وإخلاء السكان من المناطق المحيطة.

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