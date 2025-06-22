إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفلة "سجدة" في النهضة إلى المفتي

في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها منطقة النهضة بمحافظة القاهرة، قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إحالة أوراق المتهمين في قضية قتل الطفلة "سجدة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا للنطق بحكم الإعدام، وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث مروّع اهتز له الرأي العام، بعد العثور على جثمان الطفلة داخل حقيبة مهملة، وهو ما فجّر موجة غضب شعبية واسعة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

قرار المحكمة: الإحالة إلى المفتي تمهيدًا للإعدام

في جلسة عاصفة شهدت حضورًا كثيفًا من الإعلام والرأي العام، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، على أن يتم النطق بالحكم النهائي في الجلسة المقبلة.

وأشارت المحكمة إلى أن الجريمة ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصد، وأن الأدلة والشهادات أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة بدافع الانتقام والتنكيل.

ردود فعل غاضبة ومطالب بالقصاص

أثار الحكم ارتياحًا واسعًا بين أهالي الضحية والمواطنين المتابعين للقضية، الذين طالبوا بتنفيذ الإعدام العلني ردعًا لأي شخص قد يفكر في تكرار مثل هذه الجرائم.

وقال والد الطفلة: "قلبي مات يوم ما دفنتها.. لكن الحكم بإعدامهم يمكن يبرد نار قلبي."

خطوات قضائية لاحقة

من المنتظر أن تُعقد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، علماً أن الرأي الشرعي غير مُلزم، لكن القضاء غالبًا ما يأخذ به. وسيكون أمام المتهمين، في حال صدور حكم بالإعدام، فرصة للطعن عليه أمام محكمة النقض.

رؤية قانونية ورسالة مجتمعية

أكّد قانونيون أن إحالة أوراق المتهمين للمفتي يُعد مؤشرًا قويًا على أن الجريمة استوفت أركان القتل العمد مع سبق الإصرار، وهي من الجرائم التي يستوجب فيها الحكم بالإعدام وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات المصري.

من جانبهم، شدد نشطاء حقوقيون ومؤسسات حماية الطفل على ضرورة تغليظ العقوبات في قضايا العنف ضد الأطفال، مطالبين بفتح ملف التوعية المجتمعية ومراجعة سبل حماية القُصَّر قانونيًا ومجتمعيًا، خاصةً في المناطق العشوائية والفقيرة التي تزداد فيها معدلات الجريمة.

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