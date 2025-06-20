مأساة في حدائق القبة.. استخراج جثمان طفل من تحت أنقاض العقار المنهار

في مشهد مأساوي جديد، تمكّنت قوات الحماية المدنية، اليوم، من استخراج جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، وذلك بعد ساعات من البحث والتمشيط وسط الركام.

الحادث أسفر عن إصابات عديدة وحالة من الذعر بين سكان المنطقة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة بحثًا عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض، وسط تواجد أمني مكثف ووجود سيارات الإسعاف في محيط العقار المنهار.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

التحقيقات الأولية:

وفقًا لمصادر أمنية، فإن العقار المنهار مكوّن من أربعة طوابق، وكان قد صدر له قرار إزالة جزئي منذ سنوات لم يُنفذ، ويجري حالياً استدعاء مالك العقار للتحقيق في ملابسات الانهيار، وسط اتهامات بالإهمال وغياب الصيانة.

ردود فعل الأهالي:

شهدت المنطقة حالة من الحزن الشديد، حيث تجمّع العشرات من الجيران والمارة لمتابعة جهود الإنقاذ، وسط دعوات للسلطات بسرعة التحرك لمنع تكرار هذه الكوارث التي باتت تهدد حياة الأبرياء، خصوصًا في العقارات القديمة.

النيابة تتحرك وفرق فنية تفحص العقارات المجاورة

وعقب الحادث، انتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الانهيار، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة، وطلبت تقارير فنية عاجلة من الجهات المختصة لبيان أسباب الانهيار ومدى سلامة العقارات المجاورة، وبدأت فرق من الحي في فحص المباني المجاورة للعقار المنهار، وسط مخاوف من وجود تصدعات أو خطورة إنشائية تهدد حياة السكان، في وقت تم فيه إخلاء بعض الوحدات كإجراء احترازي لحين انتهاء الفحص الفني الشامل.

جهود مكثفة من الإنقاذ والدفاع المدني

واصلت قوات الحماية المدنية أعمالها لساعات طويلة باستخدام المعدات الثقيلة والكلاب البوليسية وأجهزة الاستشعار الحراري، في محاولة للوصول إلى أي ناجين محتملين تحت الأنقاض ،وتم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ المدربة على التعامل مع الكوارث المماثلة، فيما حرصت سيارات الإسعاف على التمركز في محيط العقار لنقل أي مصابين فور استخراجهم، وتقدمت فرق الإسعاف بالتعازي لذوي الضحية، وسط مشاهد مؤثرة وانهيار بعض الأهالي لحظة انتشال جثمان الطفل.

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