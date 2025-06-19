قصة إيمان حسن تتصدر التريند بعد العثور على جثتها في غابات ألمانيا

عادت قضية اختفاء الشابة المصرية إيمان حسن، البالغة من العمر 34 عامًا، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد إعلان الشرطة الألمانية العثور على جثمانها مدفونًا في إحدى الغابات القريبة من مقر سكنها في مدينة باد آيبلينج، جنوب ولاية بافاريا، وذلك بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اختفائها الغامض، ويستعرض الموجز التفاصيل.

العثور على الجثمان بالصدفة يفتح باب التساؤلات

ووفقًا لتصريحات ستيفان سونتاغ، المتحدث باسم شرطة جنوب بافاريا العليا، فقد تم العثور على الجثة يوم الأحد 15 يونيو 2025، في منطقة غابات قرب بلدة تان، وعلى بعد أقل من 5 كيلومترات من منزل إيمان، العثور لم يكن نتيجة عملية بحث مباشرة عنها، بل جاء بالصدفة، بعد تلقي الشرطة بلاغًا من أحد المارة عن وجود دراجة وخوذة طفل على جانب الطريق، مما أثار المخاوف بشأن احتمال ضياع طفلة أو وقوع حادث.

كلاب بوليسية تقود الشرطة إلى مفاجأة صادمة

وبدأت قوات الشرطة، مدعومة بمروحية وكلاب بوليسية، حملة تمشيط واسعة في المنطقة، لكن أثناء البحث، قادت الكلاب عناصر الشرطة إلى مكان مدفون فيه جثمان بشري، الغريب أن الجثمان لم يكن بحاجة إلى مجهود تقني كبير لاستخراجه، وكان غطاء رأس كاكي اللون هو الدليل الأول لهوية الضحية، ما رجّح سريعًا أنها إيمان محمد حسن.

نتائج التشريح تؤكد الهوية ومصدر الغموض ما زال قائمًا

وأكد معهد الطب الشرعي في ميونيخ، بعد عملية تشريح دقيقة، أن الجثة تعود بالفعل إلى الشابة المصرية المختفية منذ نوفمبر الماضي، ولم تصدر الشرطة حتى الآن أي تعليق رسمي حول سبب الوفاة أو ظروف الحادث، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية.

بداية القصة: أم لثلاثة أطفال تختفي فجأة

تعود القصة إلى يوم 11 نوفمبر 2024، حينما غادرت إيمان حسن شقتها ولم تعد. كانت تعيش في ميونخ مع زوجها المصري وأبنائهما الثلاثة، أصغرهم رضيع، وحين انقطع الاتصال بها تمامًا، بدأت عائلتها في مصر البحث عنها بكل الوسائل، بعد شهر من الغياب، لجأت شقيقتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت أن آخر محادثة مع إيمان حسن كانت مليئة بالتوتر والخوف، وانتهت فجأة.

بلاغ متأخر من الزوج يثير الشبهات

المثير للقلق أن زوج إيمان حسن لم يبلغ الشرطة باختفائها إلا بعد أسبوعين من مغادرتها المنزل، مؤكدًا أنها خرجت وتركت أبناءها وتليفونها المحمول، ولا يعرف عنها شيئًا منذ ذلك الحين.

قضية رأي عام وانتظار نتائج التحقيق

قضية إيمان حسن أثارت حالة من الغضب والحزن بين المصريين في الداخل والخارج، وسط مطالبات بسرعة كشف ملابسات الوفاة، خاصة بعد الصدفة الغريبة التي قادت إلى اكتشاف الجثمان، والتأخر المريب في إبلاغ الشرطة عن اختفائها، ومن المنتظر أن تصدر الشرطة الألمانية تقريرًا رسميًا خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال التحقيقات وتحديد ما إذا كانت الواقعة جريمة قتل أو حادثًا عرضيًا.

اقرأ أيضًا:

النيابة تحقق مع المنتجة سارة خليفة في قضية الاتجار بالمخدرات.. تفاصيل مهمة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق لحين ورود تقرير الصحة النفسية

