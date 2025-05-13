الداخلية تضبط 400 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح في حملات أمنية مكثفة

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية، مستهدفة بذلك مكافحة الجريمة بأنواعها من خلال تصديها لعدد من التحديات التي تواجه الأمن العام، حيث تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط العديد من القضايا الجنائية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الضبطيات والمخدرات

في بيان لها اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط حوالي 400 قضية مخدرات، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لمكافحة تهريب وتداول المواد المخدرة ،وأبرز المضبوطات كانت كميات ضخمة من المخدرات، حيث تم ضبط أكثر من 198 كيلو جرامًا من الحشيش، و28 كيلو جرامًا من البانجو، و25 كيلو جرامًا من الهيروين، كما تم ضبط حوالي 12 كيلو جرامًا من الهيدرو، و14 كيلو جرامًا من الاستروكس، مما يعكس جدية وقوة الحملات الأمنية لمكافحة هذه الآفة.

الأسلحة النارية غير المرخصة

إلى جانب ضبط المواد المخدرة، تمكنت الوزارة من ضبط 170 قطعة سلاح ناري غير مرخص، ويُعتبر انتشار الأسلحة غير المرخصة من أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن، حيث يُسهم في تصاعد أعمال العنف والبلطجة ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع.

تنفيذ الأحكام القضائية

كما استمرت الوزارة في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع، ويعد تنفيذ الأحكام القضائية خطوة أساسية في تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، كما يساعد في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، التي يمكن أن تعزز من انتشار الجريمة والفوضى.

تحديات مكافحة المخدرات وأثر الأسلحة

تشكل مكافحة المخدرات تحديًا كبيرًا بالنسبة للشرطة، حيث تتطلب جهودًا مكثفة لتجفيف منابع تهريب وتوزيع المخدرات داخل البلاد، كما أن انتشار الأسلحة غير المرخصة يُعد من أخطر القضايا الأمنية، حيث يؤدي إلى تزايد الجرائم التي يتم فيها استخدام هذه الأسلحة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العام.

أهمية الحملات الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة

الحملات الأمنية المكثفة تسهم في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تضبط الشبكات الإجرامية التي تعمل في مجالات تهريب المخدرات والأسلحة، وإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الحملات في استعادة النظام في المناطق التي تشهد تصاعدًا في معدلات الجريمة.

وتستمر وزارة الداخلية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وذلك من خلال تنفيذ الحملات الأمنية التي تستهدف حجز الأسلحة، القضاء على المخدرات، وتطبيق الأحكام القضائية لضمان استقرار المجتمع والحفاظ على أمن المواطنين.

اقرأ أيضا : تفاصيل.. نجل فنان شهير في قبضة النيابة بتهمة التسبب في إصابة موظف بشركة الكهرباء

تفاصيل.. حريق هائل في مصنع بلاستيك بالسلام والحماية المدنية تتدخل وتمنع الكارثة





