حدائق القبة تودّع صاحب المحل.. جثمانه خرج من تحت الركام بعد ساعات من البحث

تمكنت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم، من انتشال جثمان رجل في العقد الخامس من عمره، يُعتقد أنه صاحب أحد المحال التجارية أسفل العقار المنهار بشارع "المغربلين" بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وذلك بعد أكثر من خمس ساعات من البحث المتواصل تحت الأنقاض، باستخدام المعدات الثقيلة وكلاب الإنقاذ، في ظل ترقب الأهالي وذوي الضحية.

وكان العقار قد انهار بشكل مفاجئ مساء أمس، مكونًا من أربعة طوابق، ما أسفر عن احتجاز عدد من الأشخاص تحت الركام، بينهم صاحب المحل الذي كان متواجدًا لحظة الانهيار.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

جهود الإنقاذ مستمرة وحالة استنفار أمني

وشهدت المنطقة تواجدًا مكثفًا لقوات الدفاع المدني والإسعاف، حيث تم فرض طوق أمني لمنع اقتراب المواطنين، وتسهيل حركة فرق الإنقاذ ،وتم الدفع بأوناش لرفع الكتل الخرسانية، وسط استنفار من الجهات المختصة لتحديد مدى استقرار المباني المجاورة.

فيما أشار شهود عيان إلى سماع أصوات استغاثات عقب الانهيار مباشرة، ما دفع فرق الإنقاذ للعمل على مدار الساعة، وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين.

تحقيقات موسعة وفحص للعقارات المحيطة

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واستدعاء المالك والمقاول، وفحص الرخص والملفات الهندسية للعقار، كما كلفت لجنة هندسية تابعة لحي حدائق القبة بمعاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة، وبيان مدى صلاحيتها للسكَن، مع إصدار قرارات إخلاء احترازية لبعض الوحدات المجاورة.

مشهد إنساني مؤلم وسط دعوات بالرحمة

لحظة استخراج جثمان صاحب المحل شهدت انهيارًا من أسرته التي كانت تتابع عمليات البحث منذ لحظة الانهيار، وسادت حالة من الحزن والصمت وسط الأهالي، فيما أُغلقت المحال المجاورة تضامنًا، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للضحية، وانتظار نتائج التحقيقات لكشف أسباب الكارثة.

تحذيرات سابقة لم تلقَ استجابة

أفاد عدد من سكان المنطقة أن العقار المنهار كان يُعاني من تصدعات واضحة في جدرانه خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة شكاوى للحي دون استجابة فعلية، وأوضح الأهالي أن صاحب المحل المنتشل كان دائم التعبير عن قلقه من حالة المبنى، لكنه اضطر لمواصلة العمل بسبب ظروفه المعيشية، ما زاد من مأساوية الواقعة، وطالب السكان بفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط في المنطقة، وفرض رقابة حقيقية على تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم.

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