جيش الاحتلال يعزز استعداداته لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين

أوامر مباشرة من رئيس الأركان ،أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر تعليمات عاجلة بتكثيف الاستعدادات الميدانية، تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتعلقة بملف تبادل المحتجزين، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وجاءت التعليمات في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وفق ما بثته قناة القاهرة الإخبارية.

موافقة حماس على صيغة التبادل

يأتي هذا التحرك بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترامب، الذي ينص على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين في قطاع غزة، مقابل تنفيذ تبادل متكامل يوفر ظروفًا إنسانية ملائمة ويضمن وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

خلفية سياسية وأمنية

الخطوة تأتي ضمن محاولات دفع مسار التسوية وتهيئة الأجواء لوقف إطلاق النار، وسط ترقب دولي واسع لمآلات الموقف، خاصة بعد مواقف متباينة من قادة غربيين وعرب بشأن خطة ترامب.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: غزة تواجه مجاعة مفتعلة ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين



اجتماع عسكري مفاجئ في واشنطن..وزير الدفاع الأمريكي يعلن تحولًا في استراتيجية البنتاجون