السيسي يمنح ترامب قلادة النيل تقديرًا لدوره في دعم السلام ووقف حرب غزة

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، وهي أرفع وسام مصري يُمنح للشخصيات البارزة التي تقدم إسهامات استثنائية في خدمة القضايا الإنسانية والدولية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا القرار تعبيرًا عن تقدير مصر للدور الذي قام به ترامب في دعم جهود السلام الإقليمي والدولي، ومساهماته في إنهاء عدد من النزاعات بالمنطقة.

دور محوري في وقف الحرب على غزة

وأوضح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن التكريم يأتي تقديرًا للدور البارز الذي لعبه الرئيس الأمريكي في وقف الحرب في غزة، وسعيه لنزع فتيل التوترات وتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات السلام.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير محمد الشناوي، إلى أن المبادرات الدبلوماسية التي دعمها ترامب أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما حظي بتقدير خاص من القيادة المصرية.



قلادة النيل.. أرفع وسام مصري

تُعد قلادة النيل أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية، وتُمنح عادةً لرؤساء الدول والشخصيات الدولية التي تترك بصمة بارزة في دعم القضايا الإنسانية والسلام العالمي.

ويأتي هذا الإهداء ليؤكد تقدير مصر لكل جهد دولي يسهم في إحلال السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم.