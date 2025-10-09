مدبولي ينقل رسالة السيسي لقمة الكوميسا بكينيا: مصر تؤكد دعمها للتكامل ووحدة أفريقيا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر أمام القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي، نيابةً عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



وشهدت القمة حضور عدد من القادة الأفارقة ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية.



تحيات الرئيس السيسي ودعمه الكامل لأهداف التجمع

استهل مدبولي كلمته بنقل تحيات فخامة الرئيس السيسي إلى القادة المشاركين، مؤكداً دعم مصر الكامل لأهداف «الكوميسا» ومساعيها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، متمنياً نجاح أعمال القمة في تحقيق طموحات الشعوب الأفريقية في التقدم والرخاء.



كما وجّه رئيس الوزراء الشكر لحكومة كينيا على حفاوة الاستقبال، وهنأ الرئيس الكيني على توليه رئاسة الدورة الحالية للتجمع، معرباً عن تقديره للرئيس البوروندي على جهوده خلال فترة رئاسته السابقة.

التكامل الإقليمي ركيزة للتنمية المستدامة

أكد مدبولي أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى حرص القاهرة على المشاركة الفاعلة في المشروعات المشتركة بمجالات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والصحة.



وأوضح أن مصر ترى في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إطاراً إستراتيجياً لتعزيز قدرات التكتلات الإقليمية، وتدعو إلى تنسيق الجهود بين «الكوميسا» وبقية المبادرات القارية لبناء سوق أفريقية مشتركة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية.



مصر تدعم المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية

شدد رئيس الوزراء على أن مصر تضع دعم المشروعات الإقليمية في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تسخير خبراتها في تطوير البنية التحتية والرقمية لخدمة دول «الكوميسا».

وأشار إلى استمرار القاهرة في تنشيط دور وكالة الاستثمار الإقليمية للتجمع واستضافة فعاليات اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

دعوة إلى التضامن لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية

لفت مدبولي إلى أن القارة الأفريقية تواجه في الوقت الراهن تحديات متشابكة، أبرزها الاضطرابات السياسية والأمنية في بعض الدول الأعضاء، مؤكداً أن ذلك يستدعي مزيداً من التضامن والالتزام بمبادئ حسن الجوار وصون السيادة الوطنية.

وأضاف أن تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم والديون وآثار التغير المناخي تتطلب تعميق التعاون بين دول القارة لتحويل التحديات إلى فرص للنمو من خلال تعزيز التجارة البينية ودعم القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة.



التزام مصري بتعزيز الشراكة الأفريقية

وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر بالعمل المشترك مع جمهورية كينيا والدول الأعضاء في «الكوميسا»، مؤكداً حرص القاهرة على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.

