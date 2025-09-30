مدبولي يتفقد إنشاء مستشفى أشمون المركزي بالمنوفية لمتابعة تطوير الخدمات الصحية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة المنوفية، في إطار متابعة جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



أولوية الدولة لقطاع الصحة

أكد رئيس مجلس الوزراء الأولوية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة؛ من أجل تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية للحكومة حالياً تتضمن تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، بجانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

طفرة صحية في المنوفية

وخلال الجولة، أشار اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد طفرة تنموية ونقلة نوعية جديدة، وذلك من خلال التوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية، مؤكداً البدء الفعلي في إنشاء 6 كيانات طبية عملاقة على أرض المحافظة باستثمارات كبيرة، منها مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديد، لافتاً إلى تقديم الدعم الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة؛ لخدمة أهالي المنوفية.

خدمات صحية تغطي 4.7 مليون نسمة

اطلع رئيس الوزراء على تقرير مفصل بشأن الخدمات الصحية المقدمة لسكان محافظة المنوفية، الذين يتجاوز عددهم 4.7 مليون نسمة، وتشمل هذه الخدمات 20 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، تضم 1,441 سريراً داخلياً، و342 سرير رعاية مركزة، و206 حضانات أطفال، و196 سرير استقبال، و241 جهاز تنفس صناعي، و53 غرفة عمليات، و511 ماكينة غسيل كلوي، و66 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة.

المبادرات الرئاسية في المحافظة

كما استعرض الدكتور/ عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنجازات المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والتي تشمل مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ومبادرة صحة المرأة (زيارة أولى/ زيارة دورية)، ومبادرة كبار السن، إضافة إلى مبادرة المقبلين على الزواج، ومبادرة الأمراض الوراثية، ومبادرة الأم والجنين، ومبادرة المسح السمعي، ومبادرة الأنيميا والتقزم، حيث يتم تنفيذها بنسب تتراوح ما بين 74 ـ 165%.

وأشار كذلك إلى تفعيل العيادات التخصصية بالوحدات الصحية في 62 وحدة بإجمالي 148 أخصائياً.

مشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى أشمون المركزي الجديد، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن مستشفى أشمون العام القائمة تُعد إحدى الركائز الطبية المهمة بالمحافظة، وهناك متابعة ميدانية مستمرة لضمان تحسين الخدمات والارتقاء بالمنظومة الصحية لتلبية تطلعات المواطنين، مؤكداً أن إنشاء المستشفى الجديد يأتي في إطار تحسين منظومة الرعاية الصحية بالمنوفية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.482 مليار جنيه، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث بدأ العمل فيه يوم 15 مارس 2023، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2026، بنسبة تنفيذ حالية بلغت 62%.

طاقة استيعابية متكاملة

وأوضح المهندس/ علاء شريف، مدير المشروع بالشركة المنفذة، أن المستشفى يضم 272 سريراً موزعة على تخصصات متنوعة تشمل: 42 سريراً للأطفال، و44 سرير رعاية مركزة، و42 سريراً للنساء والولادة، و56 سريراً لغسيل الكلى، و21 سريراً للطوارئ، و12 سريراً لحالات الحروق، و55 سريراً للعناية المركزة الشاملة.

كما يشتمل المشروع على عدة مبانٍ، منها المبنى الرئيسي بمساحة 8257 مترًا مربعًا (4 أدوار)، ومبنى الكهرباء بمساحة 4052 مترًا مربعًا (دورين)، ومبنى الخدمات بمساحة 1260 مترًا مربعًا (دورين)، ومبنى العيادات الخارجية الذي يضم 30 عيادة (دورين)، ومبنى المغسلة والتعقيم بمساحة 1870 مترًا مربعًا (دور واحد).

دعم كامل وضمان سرعة التنفيذ

وأكد المحافظ الاهتمام بمضاعفة حجم الأعمال وتذليل جميع العقبات لضمان الانتهاء من المشروع في أقرب وقت، مشدداً على أن مستشفى أشمون الجديد يمثل صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة؛ بما يسهم في تقديم خدمة طبية فائقة للمرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جولة تفقدية ميدانية

وخلال تواجده بالمستشفى، تفقد رئيس مجلس الوزراء وحدة الغسيل الكلوي، كما عاين نموذجاً لغرف إقامة المرضى، مؤكداً في حديثه مع مدير المشروع ضرورة أن تكون مستلزمات المستشفى من المكون المحلي.

اقرأ أيضًا

مصر تشكر الإمارات..الإستجابة السريعة لمساعدة طاقم سفينة بترو تجسد روح الأخوة البلدين

شح الغذاء والوقود يهدد حياة أطفال غزة.. والصحة العالمية تحذر من كارثة





