مصر تشكر الإمارات..الإستجابة السريعة لمساعدة طاقم سفينة بترو تجسد روح الأخوة البلدين

إلتقى اليوم ممثل القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي بالبحارة المصريين العالقين على متن سفينة بترو 1، وفقاً لما أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان لها المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



تم تنسيق الزيارة بين السلطات المصرية و الإماراتية

وقد تمت هذه الزيارة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية وميناء مسؤلي "خالد" بالشارقة، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية والتي سمحت بدخول السفينة إلى الميناء بمساعدة الجانب الإماراتي وإدارة الميناء.

ممثل القنصلية وممثل الإمارات مع طاقم السفينة

كما قام ممثل القنصلية العامة المصرية خلال زيارته بالتأكد من حالة البحارة المصريين، بالإضافة إلى توجيه الشكر إلى إدارة الميناء، ومسؤولي حكومة إمارة الشارقة، وكافة الجهات الإماراتية المعنية بما في ذلك أبدوه من تعاون كامل في التعامل مع هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم المؤن لطاقم السفينة.



وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال القنصلية العامة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، مع مختلف الجهات الإماراتية المعنية، بالإضافة إلى الموقف القانوني لحالة البحارة المصريين، وذلك وفقًا للقوانين المرعية.

مصر وجهت الشكر للسلطات للإماراتية على إستجابتها منذ اللحظة الأولى للأزمة

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت في بيان لها، الثلاثاء، عن تقديرها البالغ للتعاون الفوري والاستجابة السريعة من السلطات الإماراتية بشأن السفينة "Petro 1"، التي تقل 7 مصريين وآخرين من جنسيات متعددة، والتي قد واجهت أزمة طارئة قبالة سواحل دولة الإمارات.



وأضاف البيان ، إن السلطات في القاهرة تواصل التنسيق مع نظيرتها الإماراتية لمتابعة تطورات موقف السفينة "Petro 1" العالقة.



ولفت البيان إلى أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي قد تحركتا فور تلقيهما معلومات بشأن توقف السفينة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، حيث تم التواصل مع الجهات المختصة الإماراتية لاتخاذ التدابير اللازمة، وضمان سلامة طاقم السفينة.



و كانت السلطات الإماراتية قد دفعت في إستجابة فورية بقارب تابع لخفر السواحل إلى موقع السفينة، في خطوة تهدف إلى تأمين الطاقم ومتابعة حالته ميدانيا، كما جرى لاحقا سحب السفينة إلى الشاطئ لمواصلة الإجراءات ومتابعة أسباب التوقف.



وأشار البيان، إلى أن القنصلية العامة في دبي قد أجرت إتصالا مباشراً بأفراد الطاقم المصري للاطمئنان على أوضاعهم، فيما تواصل الوزارة التنسيق مع الجانب الإماراتي لضمان سلامة البحارة المصريين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار القوانين المعمول بها بدولة الإمارات.



وأعربت وزارة الخارجية المصرية، عن تقديرها للخطوات العاجلة التي إتخذتها السلطات الإماراتية في التعامل مع الموقف، والتي عكست حرصا على سلامة الطاقم وتعاونا أخويا يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

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