تفاصيل اتصال الرئيس الإماراتي ونظيره الأمريكي.. مفاجأة بشأن غزة

تفاصيل اتصال الرئيس الإماراتي ونظيره الأمريكي، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تفاصيل اتصال الرئيس الإماراتي ونظيره الأمريكي، وجاء الاتصال بين آل نهيان وترامب لبحث العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل الاتصال بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإماراتي.

ماذا جاء في الاتصال بين ترامب وآل نبهان؟

ترامب

تفاصيل اتصال الرئيس الإماراتي ونظيره الأمريكي، جاء الاتصال بين آل نبهان وترامب في إطار الشراكة الممتدة بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي ترتكز على التعاون الوثيق في مختلف القطاعات.

كما ناقش الطرفان نتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة مؤخرًا.

محمد بن زايد وترامب يعقدا اتفاقات وشراكات مهمة

وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن ديوان الرئاسة الإماراتي فقد شهدت هذه الزيارة توقيع اتفاقيات وشراكات مهمة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية والطاقة، مما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

وذكر البيان أنه وخلال الاتصال استعرض الرئيسان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.



بن زايد يشدد على ضرورة إتاحة المساعدات لسكان غزة

وذكر البيان أن الشيخ محمد بن زايد شدد على ضرورة إتاحة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، في ظل التحديات الإنسانية التي يواجهها القطاع. كما أكد دعم مسار حل الدولتين باعتباره أساسًا لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.



ولفت البيان إلى أن الشيخ محمد بن زايد أكد خلال الاتصال حرص الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين، ويدعم السلام والازدهار إقليميًا وعالميًا، مشددًا على التزام الإمارات بنهجها الثابت في دعم التنمية والتعاون الدولي.

وفي نهاية الاتصال أعرب ترامب عن تقديره لدور الإمارات في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرصه على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

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