وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري يعلن آلية اختيار الفائزين في برنامج "دولة التلاوة"

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تفاصيل آلية اختيار الفائزين في الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، وذلك بعد صعود خمسة متسابقين إلى الحلقة النهائية، مؤكدًا أن التقييم تم وفق معايير علمية دقيقة تضمن الشفافية والمصداقية، ويرصد الموجز التفاصيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للإعلان عن تفاصيل الحلقة الختامية للبرنامج، الذي يُعد أحد أبرز المبادرات القرآنية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مجالي التلاوة والتجويد.

المرشحون الخمسة للقب «دولة التلاوة»

يتنافس على لقب الموسم الأول خمسة متسابقين حصلوا على أعلى الدرجات خلال مراحل التصفيات، وهم:

أحمد محمد – 273 درجة

أشرف سيف – 272 درجة

محمد أحمد حسن عبد الحليم – 271 درجة

محمد محمد كامل – 273 درجة

محمد القلاجى – 274 درجة

وجاء ترتيب المتسابقين وفقًا لمجموع الدرجات التي حصلوا عليها من لجنة التحكيم المتخصصة خلال الحلقات السابقة.

لجنة من 9 أعضاء لمراجعة جميع التسجيلات

أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة قررت تشكيل لجنة تضم 9 أعضاء من المتخصصين في علوم القرآن الكريم، للاستماع إلى جميع تسجيلات المتسابقين منذ بداية البرنامج وحتى الحلقة النهائية.

وأكد أن هذه اللجنة ستُعيد تقييم الأداء بشكل شامل، لضمان اختيار الفائزين وفق أعلى معايير الدقة والعدالة، وبما يعكس المستوى الحقيقي لكل متسابق.

3 فائزين في فروع مختلفة

أشار الوزير إلى أنه سيتم إعلان النتائج خلال احتفالية رسمية في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، التي توافق ليلة القدر، موضحًا أن الجوائز ستُمنح في ثلاثة فروع رئيسية:

فائز في فرع التجويد

فائز في فرع الترتيل

فائز ثالث بناءً على تصويت الجمهور

وأكد أن الجمع بين تقييم لجنة التحكيم وتصويت الجمهور يحقق توازنًا بين الرؤية الفنية المتخصصة والتفاعل المجتمعي، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح البرنامج مصداقية أكبر.

دلالة روحية لإعلان النتائج في ليلة القدر

لفت وزير الأوقاف إلى أن اختيار ليلة السابع والعشرين من رمضان لإعلان النتائج يحمل دلالة روحية عميقة، تعكس حرص الوزارة على ربط الفعاليات القرآنية بالمواسم الإيمانية الكبرى، مشددًا على أن دعم أهل القرآن ورعايتهم يمثل أولوية ثابتة في استراتيجية الوزارة.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري المتسابقين على أدائهم المتميز، مؤكدًا أن ما قدموه يجسد عمق المدرسة المصرية في التلاوة والتجويد، ويؤكد مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في اكتشاف المزيد من المواهب القرآنية وصقلها، بما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية لمصر، ويعزز حضورها كمنارة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي.