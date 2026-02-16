فوائد السوبيا في رمضان 2026.. مشروب يقلل العطش ويمنحك طاقة أثناء الصيام

يُعد مشروب السوبيا من أشهر المشروبات الرمضانية التي يحرص كثيرون على تناولها على مائدة الإفطار والسحور، نظرًا لمذاقه المميز وفوائده الصحية المتعددة. ومع اقتراب شهر رمضان 2026، يزداد البحث عن فوائد السوبيا ودورها في تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ووفقًا لما نشره موقع Healthy، فإن السوبيا تحتوي على عناصر غذائية مهمة تجعلها خيارًا مناسبًا للصائمين، خاصة في الأجواء الحارة.

السوبيا تقلل الشعور بالعطش أثناء الصيام

تُعرف السوبيا بقدرتها على ترطيب الجسم، إذ تساعد مكوناتها على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول، ما يقلل الإحساس بالعطش خلال النهار. لذلك يُفضل تناولها في السحور لدعم الجسم بالسوائل والطاقة اللازمة.

فوائد السوبيا للجهاز المناعي والهضمي

من أبرز فوائد السوبيا أنها:

تدعم الجهاز المناعي لاحتوائها على فيتامين (هـ)، الذي يعزز مقاومة الجسم للأمراض.

تُحسن عملية الهضم وتُسهل حركة الأمعاء.

تُعد ملينًا طبيعيًا، ما يجعلها مفيدة لمن يعانون من مشكلات القولون أو الإمساك.

كما تسهم في تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد يعاني منها البعض خلال تغيير نمط الطعام في رمضان.

السوبيا والطاقة خلال ساعات الصيام

تعمل السوبيا على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، وهو ما يحتاجه الصائم لتعويض ما يفقده من سوائل وسعرات حرارية خلال ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.

ومن بين فوائدها أيضًا:

المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تنشيط الغدة الدرقية بفضل احتوائها على فيتامين (أ).

دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يفيد مرضى فقر الدم (الأنيميا).

منح شعور بالشبع والامتلاء، ما يقلل الإحساس بالجوع خلال النهار.

مشروب رمضاني بفوائد متعددة

تجمع السوبيا بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية، ما يجعلها من المشروبات الأساسية على مائدة رمضان، ومع ذلك، يُنصح بعدم الإفراط في تناولها، خاصة إذا كانت محلاة بكميات كبيرة من السكر، لتجنب زيادة السعرات الحرارية.

ويبقى الاعتدال هو الأساس في اختيار المشروبات الرمضانية، مع الحرص على تنويع السوائل بين الماء والعصائر الطبيعية للحفاظ على ترطيب الجسم وصحته طوال الشهر الكريم.