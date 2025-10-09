السيسي يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر لحضور توقيع اتفاق غزة

الرئيس المصري يشيد بدور واشنطن ويؤكد التزام القاهرة بمسار السلام

استقبال رسمي في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، كلًا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

السيسي يرحب باتفاق وقف الحرب في غزة

أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في غزة، مثمنًا الجهود الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب، مؤكداً تطلعه إلى توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ومشيراً إلى أن مصر تدعم بشكل كامل مسار السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

دعوة رسمية لترامب لحضور الاحتفالية في القاهرة

وجدد السيسي دعوة الرئيس دونالد ترامب لزيارة مصر، لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، في “احتفالية تليق بالحدث التاريخي”، مؤكداً أن القاهرة ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء لضمان تنفيذ الاتفاق بجدية ومسؤولية.

إشادة بالدور الأمريكي والوساطة الدولية

من جانبه، عبّر المبعوثان الأمريكيان عن تقدير واشنطن للدور المحوري لمصر في التوصل للاتفاق، مشيدين بعلاقات الشراكة بين البلدين. كما أثنى السيسي على الوساطة القطرية والتركية التي دعمت جهود القاهرة في مفاوضات شرم الشيخ، مشدداً على أن وقف الحرب يمثل إرادة مشتركة لشعوب ودول المنطقة.

التزام مصري بمواصلة جهود السلام

أكد الرئيس السيسي أن مصر ملتزمة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة ترامب للسلام، ومواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.