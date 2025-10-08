بأوامر من ترامب.. نشر قوات من تكساس في إلينوي يشعل غضب الديمقراطيين

ترامب يفعّل صلاحيات الطوارئ لإرسال قوات إلى المدن الأمريكية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بنشر قوات من الحرس الوطني في عدد من المدن الأمريكية، من بينها لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وممفيس وشيكاجو وبورتلاند، ملوّحًا باستخدام صلاحيات الطوارئ إذا حاولت المحاكم عرقلة قراراته، ويرصد الموجز التفاصيل.



وذكرت تقارير أن ترامب بالغ في وصف حجم الاضطرابات وأعمال الجريمة في لوس أنجلوس وواشنطن لتبرير تحركاته العسكرية الأخيرة، واقترح أن تُستخدم بعض المدن الأمريكية كـ"ميادين تدريب" للقوات المسلحة.

وصول 200 جندي من تكساس إلى إلينوي

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن نحو 200 جندي من الحرس الوطني في تكساس وصلوا إلى ولاية إلينوي، استعدادًا لنشرهم في شيكاجو ضمن مهمة تهدف إلى حماية "الوظائف الفيدرالية والممتلكات الحكومية".

وأوضح المصدر أن القوات تم تعبئتها لمدة 60 يومًا مبدئيًا، وقد شوهدت بالفعل داخل منشأة عسكرية في منطقة إلوود، جنوب غرب شيكاجو.

غضب ديمقراطي واتهامات بـ«الغزو»

أثار القرار غضب الحاكم الديمقراطي لولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، الذي وصف نشر القوات بأنه "غزو" غير مقبول، مطالبًا ببقائها خارج حدود الولاية.

وفي خطوة تصعيدية، رفع مسؤولو الولاية دعوى قضائية ضد ترامب، اتهموه فيها باستخدام القوات الفيدرالية "لمعاقبة خصومه السياسيين"، مؤكدين أن الشعب الأمريكي "لا يجب أن يعيش تحت تهديد الاحتلال العسكري لمجرد خلاف سياسي".

القضاء يتدخل ووزارة الأمن تدافع

ورفضت القاضية أبريل بيري، المعيّنة من قبل الرئيس السابق جو بايدن، إصدار أمر فوري بوقف نشر القوات، وقررت عقد جلسة استماع شاملة يوم الخميس المقبل للنظر في القضية.

في المقابل، دافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن القرار، معتبرة أن شيكاجو "تحولت إلى منطقة حرب"، ما يستدعي تدخلًا عسكريًا عاجلًا.

أزمة بورتلاند تتكرر وترامب يلوّح بقانون التمرد

هاجم ترامب مدينة بورتلاند بدعوى أنها تعاني من موجة عنف وفوضى، لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيمرجوت أصدرت قرارًا مؤقتًا يمنع نشر القوات هناك، مؤكدة أن "الاحتجاجات لم تصل إلى مستوى التمرد، وأن قوات الشرطة قادرة على فرض النظام".

ورغم ذلك، لوّح ترامب بتفعيل قانون التمرد، الذي يمنحه صلاحية نشر الجيش داخل الولايات المتحدة لقمع أي تمرد محتمل، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا ضد المدن التي يقودها الديمقراطيون.

