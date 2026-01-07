ارتفاع مؤقت في الحرارة وشبورة كثيفة فجراً.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن حالة الطقس اليوم ، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، وما يصاحبها من تغيرات سريعة في درجات الحرارة.



ارتفاع طفيف نهارًا وبرودة ليلًا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 سيشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

تحذير من الصقيع على المزروعات

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لتكوّن الصقيع على المزروعات، خاصة في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي توخي الحذر لحماية المحاصيل الزراعية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 23° – الصغرى 12°

الإسكندرية: العظمى 24° – الصغرى 11°

مطروح: العظمى 25° – الصغرى 10°

سوهاج: العظمى 25° – الصغرى 7°

قنا: العظمى 27° – الصغرى 9°

أسوان: العظمى 30° – الصغرى 12°

نصيحة الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مع تشغيل الكشافات وترك مسافات أمان.

تجنب السرعات الزائدة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن، لكونهم الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة.

على المزارعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار الصقيع، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد أولًا بأول.

تجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر لمرضى الصدر والحساسية، مع تجنب الخروج في أوقات البرودة الشديدة إلا للضرورة.

