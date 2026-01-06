برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب مصر الجمعة المقبلة

الأرصاد الجوية.. تستعد مصر لموجة من التقلبات الجوية مع نهاية الأسبوع، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد بمنخفض جوي قوي يوم الجمعة المقبل، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، على أن تعود الأجواء للاستقرار بداية من يوم السبت، ويرصد الموجز التفاصيل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 24 درجة مئوية نهارًا، لتسود أجواء دافئة مائلة للدفء على أغلب أنحاء الجمهورية.

ليالٍ باردة وتحذيرات للمواطنين

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض خلال ساعات الليل، لتتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية، وهو ما يجعل الأجواء باردة نسبيًا خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة

وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد إلى أن يوم الجمعة سيشهد تأثر البلاد بمنخفض جوي قوي، يؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على معظم المحافظات.

كما توقعت أن يؤثر هذا المنخفض على حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، مع احتمالات اضطراب حركة السفن.

فرص أمطار على السواحل والدلتا

وحول فرص سقوط الأمطار، أوضحت غانم أن هناك احتمالات لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الشمالية، خاصة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في الأحوال الجوية بهذه المناطق.

عودة الاستقرار الجوي يوم السبت

وفي ختام تصريحاتها، أكدت الدكتورة منار غانم أن تأثير المنخفض الجوي سيكون مؤقتًا، لتعود الأجواء إلى الاستقرار مرة أخرى اعتبارًا من يوم السبت.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية وارتفاعًا محدودًا في درجات الحرارة، بما يجعل الطقس أكثر اعتدالًا مع بداية الأسبوع التالي.