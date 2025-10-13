ترامب يصل إسرائيل بعد إعلان انتهاء حـ ـرب غزة تمهيد لقمة السلام

دونالد ترامب.. زيارة رئاسية تاريخية بعد وقف الحرب

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الإثنين، إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية له منذ إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلانه انتهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لعامين وأوقعت آلاف الضحايا.

وتأتي الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية تشمل مصر، حيث يترأس ترامب قمة دولية للسلام في مدينة شرم الشيخ بحضور عدد من قادة العالم، لبحث مستقبل التسوية الشاملة في المنطقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

لقاء مع عائلات الرهائن وخطاب أمام الكنيست

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي خلال زيارته التي تستغرق بضع ساعات، كما سيلتقي بعائلات الرهائن الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ويهدف اللقاء إلى توجيه رسالة دعم لعائلات الرهائن، وتأكيد التزام واشنطن بضمان استقرار الأوضاع بعد الهدنة.

إسرائيل تكرّم ترامب بأعلى وسام مدني

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم، منح دونالد ترامب «وسام الشرف»، وهو أعلى وسام مدني في إسرائيل، تقديرًا لدوره البارز في إنهاء الحرب والمساهمة في تحرير الرهائن،

وتُعد هذه المرة الأولى منذ عام 2013 التي تمنح فيها إسرائيل هذا الوسام لرئيس أمريكي، بعد أن حصل عليه باراك أوباما في حينه.

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

بالتزامن مع الزيارة، أطلقت حركة حـ ـماس سراح 20 رهينة أحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن 1968 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 250 من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، في خطوة وصفت بأنها بداية جديدة لمرحلة تهدئة طويلة الأمد.

ترامب: الحرب انتهت والسلام بدأ

وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "الحرب انتهت.. هل فهمتم ذلك؟" مؤكدًا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيصمد.

وأضاف أن رحلته إلى الشرق الأوسط ستكون "مميزة جدًا"، مشيرًا إلى أن هدفها دعم السلام وتثبيت الاستقرار بعد سنوات من الصراع.

قمة شرم الشيخ للسلام

ومن المنتظر أن يتوجه ترامب عقب مغادرته تل أبيب إلى شرم الشيخ، للمشاركة في قمة السلام الدولية التي تستضيفها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قادة عرب ودوليين، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وإطلاق مسار سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الأمن الإقليمي.