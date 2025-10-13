نتنياهو يغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام بسبب الأعياد الدينية

الرئاسة المصرية تعلن غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تنطلق بعد قليل بمدينة شرم الشيخ، بسبب تزامن موعدها مع الأعياد الدينية في إسرائيل، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي القرار قبل ساعات من انطلاق فعاليات القمة، التي تعقد بمشاركة واسعة تضم 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

ترامب اقترح مشاركة نتنياهو في القمة

وكشفت الرئاسة المصرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اقترح، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة نتنياهو في القمة، تقديرًا لدوره في إتمام اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح البيان أن الاتصال تم أثناء وجود ترامب في إسرائيل، حيث تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا مع الرئيس السيسي حول تفاصيل القمة وجدول أعمالها، قبل أن يقرر الاعتذار عن الحضور بسبب الأعياد.

قمة شرم الشيخ للسلام.. منصة لتعزيز الهدنة

تنعقد قمة شرم الشيخ للسلام في المركز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة رؤساء ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية وإقليمية، لمناقشة سبل ترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وضمان التزام الأطراف ببنود الاتفاق الذي أنهى الحرب في غزة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أوضح، في وقت سابق، أن القمة تهدف إلى تأكيد الالتزام بالسلام ودعم جهود إعادة الإعمار في القطاع، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من القادة العرب والدوليين.

السيسي وترامب يبحثان ترتيبات ما بعد الحرب

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ترتيبات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل تحويل الهدنة إلى سلام دائم في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية الدور المصري في استضافة القمة ورعايتها، باعتبارها خطوة رئيسية نحو استقرار الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الإقليمي بعد الحرب.