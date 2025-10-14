عنكبوت حي يقفز من أذن طفل روسي داخل المستشفى..واقعة تثير ذعر الأطباء

شهد أحد المستشفيات في جمهورية بورياتيا الروسية واقعة نادرة ومثيرة للدهشة، بعدما خروج عنكبوت حيّ من أذن طفل صغير أثناء فحصه الطبي، في مشهد غير مألوف أثار الذعر بين الطاقم الطبي ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الم شديد يتحول إلى مفاجأة مرعبة

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد اصطحبت أم طفلها إلى مستشفى كوروماكان بعد معاناته من آلام حادة في الأذن، ظنّ الأطباء في البداية أنها نتيجة التهاب بسيط بالأذن الوسطى.

لكن أثناء الفحص بالمنظار، لاحظ الطبيب وجود كمية غير معتادة من شمع الأذن، ليبدأ بإزالتها بحذر قبل أن يقفز فجأة عنكبوت أسود كبير الحجم من داخل القناة السمعية.



ذعر في غرفة الفحص وطمأنة الطفل

المشهد المفاجئ تسبب في حالة فزع داخل غرفة الفحص، حيث صرخ الطفل محاولاً إبعاد الحشرة، فيما سارع الأطباء إلى تهدئته والتأكد من عدم إصابته بأي أذى.

وأكد الفحص اللاحق سلامة أذن الطفل تمامًا، بينما تم التخلص من العنكبوت بأمان.



إدارة المستشفى: من أغرب الحالات التي واجهناها

وأوضحت إدارة المستشفى أن الحادث يُعد من أغرب الوقائع التي مرت على طاقمها الطبي، مؤكدة أن سرعة تصرف الطبيب حالت دون أي مضاعفات محتملة، ومشددة على أهمية الحذر عند التعامل مع الحالات غير التقليدية.

