الخوخ .. كنز صيفي يرطّب الجسم ويعزز صحة القلب والدماغ !

مع اشتداد حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد الحاجة إلى خيارات غذائية طبيعية تساعد على ترطيب الجسم ومقاومة الجفاف.

وفي هذا السياق، يبرز الخوخ كأحد أكثر الفواكه فاعلية وانتعاشًا، إذ يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، لا سيما لصحة القلب والدماغ.

ويؤكد خبراء التغذية أن الخوخ يحتوي على نسبة ماء عالية تُقدّر بـ89%، ما يجعله من أبرز الفواكه التي تُسهم في تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على توازن الجسم خلال موجات الحر. كما يتميز بسعرات حرارية منخفضة ووفرة في مضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن ترطيب صحي دون الإضرار بالنظام الغذائي.

تفوق الخوخ علي كثير من الفواكه

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، يتفوق الخوخ على كثير من الفواكه ذات النواة مثل البرقوق والنكتارين من حيث فعاليته في الترطيب ومحتواه الغذائي المتوازن. وتوضح الدراسات أن الفواكه الغنية بالماء تساعد على تعويض الإلكتروليتات الضرورية لعمل الأعصاب والعضلات بكفاءة.

معدن البوتاسيوم، المتوافر بكميات جيدة في الخوخ (حوالي 285 ملغم في الثمرة الواحدة)، يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف القلب. إلى جانب ذلك، يحتوي الخوخ على مركبات قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات، وتعزيز صحة الدماغ والذاكرة، بل وتُشير دراسات أولية إلى دورها المحتمل في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

أبرز فوائد الخوخ

ولا تتوقف فوائد الخوخ عند هذا الحد؛ فهو غني أيضًا بالألياف الغذائية التي تدعم الهضم وتعزز صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C وA، الضروريين لصحة الجلد وتقوية جهاز المناعة، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

لمن يراقبون مستوى السكر في الدم، يمكن تناول الخوخ مع البروتينات أو الدهون الصحية، كإضافته إلى الزبادي أو تناوله مع المكسرات، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على توازن الطاقة.

وبفضل نكهته الفريدة وتعدد طرق تناوله – طازجًا، مضافًا إلى السلطات والعصائر، أو حتى مشويًا مع التوابل – يتحوّل الخوخ إلى خيار غذائي ذكي ومنعش لمواجهة حرارة الصيف، وترطيب الجسم من الداخل، مع دعم صحة القلب والدماغ.

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