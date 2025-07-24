فوائد خارقة وعجيبة لـ “ الشمندر” .. كنز لا تتخلي عنه !

يُعد الشمندر من الأطعمة الصحية الخارقة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والعناصر الضرورية للجسم، إضافة إلى طعمه المميز المرغوب لدى الكثيرين.

فوائد عصير الشمندر

ويتميز عصير الشمندر بسهولة تحضيره وتنوع المكونات التي يمكن إضافتها إليه، مما يجعله خيارًا صحيًا ولذيذًا يمكن إعداده خلال دقائق في المنزل.

ثلاث وصفات مختلفة لتحضير عصير الشمندر بلمسات مميزة

🥤 1. عصير الشمندر مع الخضروات

مزيج مغذٍ يجمع بين الشمندر والجزر والتفاح والكرفس.

المكونات:

شمندر صغير الحجم.

تفاحتان صغيرتان.

عودان من الكرفس.

جزرتان متوسطتا الحجم.

نصف حبة ليمون.

طريقة التحضير:

1. اغسلي جميع المكونات جيدًا وقشري الشمندر والجزر.

2. قطّعي الخضروات إلى قطع صغيرة مناسبة للعصر.

3. ضعي الشمندر، الجزر، التفاح، والكرفس في الخلاط أو عصارة الفواكه، وامزجيها جيدًا.

4. أضيفي عصير نصف الليمونة بعد الخلط.

5. ضعي العصير في الثلاجة وقدميه باردًا.

🍋 2. عصير الشمندر بالزنجبيل والليمون

تركيبة منعشة تمنح الجسم طاقة ومناعة.

المكونات:

حبتان متوسطتا الحجم من الشمندر.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

حبة ليمون.

طريقة التحضير:

1. اغسلي المكونات جيدًا ثم قشري الزنجبيل والشمندر وقطّعيهما.

2. امزجي الشمندر والزنجبيل في الخلاط حتى تحصلي على قوام عصيري.

3. أضيفي عصير الليمون وقلّبي جيدًا.

4. ضعي العصير في الثلاجة وقدميه باردًا.

🍎 3. عصير الشمندر مع الجزر والتفاح

مشروب صحي منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية.

المكونات:

شمندر متوسط الحجم (مغسول، مقشر، مقطع).

تفاحة متوسطة الحجم (منزوعة البذور ومقطعة).

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج (مقشر ومقطع).

3 جزرات متوسطة الحجم (مغسولة ومقشرة).

نصف كوب من عصير التفاح (اختياري لتخفيف العصير).

طريقة التحضير:

1. ضعي جميع المكونات في الخلاط وامزجيها حتى تصبح ناعمة.

2. إذا كان العصير سميكًا، أضيفي عصير التفاح لتخفيفه.

3. باستخدام مصفاة دقيقة، صفي العصير في وعاء.

4. قدمي العصير في أكواب بعد تبريده في الثلاجة.

نصيحة صحية:

يفضل شرب عصير الشمندر طازجًا للاستفادة القصوى من عناصره الغذائية، كما يمكن تناوله صباحًا لتعزيز النشاط وتحسين الدورة الدموية.

اقرأ أيضا : مش هتصدق فوايده .. ماذا يحدث للجسمك عند تناول الحمص يومياً ؟

فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل صباحاً ..7 تأثيرات صحية مثبتة