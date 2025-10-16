نتنياهو يهدد جماعة اليمن بعد إغتـ ـيال رئيس أركانهم.. تفاصيل

تصريحات نارية من رئيس وزراء الاحتلال بعد مقتل الغماري

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مقتل رئيس أركان قوات الحوثيين في اليمن، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، يُعد “رسالة واضحة” لكل من يحاول استهداف إسرائيل. وأوضح نتنياهو أن العملية تمثل استمرارًا في ملاحقة قادة ما وصفه بـ"الإرهاب في المنطقة"، مؤكداً أن “يد إسرائيل ستصل إلى كل من يسعى للإضرار بنا”، ويرصد الموجز التفاصيل.

تل أبيب: العملية ضد الحوثيين ستتواصل

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته العسكرية ضد الحوثيين في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن تلك الهجمات تستهدف ما وصفه بـ"القضاء على البنية العسكرية للحوثيين" في اليمن.

وأضاف كاتس في تصريحات صحفية أن مقتل الغماري جاء بعد "ضربة قوية" استهدفت قيادة الحوثيين، متوعدًا بمزيد من العمليات في المستقبل.

صنعاء تؤكد مقتل الغماري وتعيين خلف جديد

من جانبها، أعلنت جماعة الحـ ـوثي رسميًا مقتل رئيس أركانها اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، وتعيين يوسف المداني خلفًا له في المنصب.

وأكدت الجماعة في بيان لها أن "جولات الصراع مع العدو لم تنتهِ"، متوعدة بردٍّ قوي على ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال الصهيوني".

تصاعد في التوتر الإقليمي بعد الضربة الأخيرة

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في المنطقة، خاصة بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع تابعة للحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى من خلال هذه العمليات إلى توجيه رسالة ردع إلى الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في البحر الأحمر واليمن.

