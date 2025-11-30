متابعة تنفيذ خطط تطوير محيط هضبة الأهرامات وتعزيز الخدمات السياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات.

شارك في الاجتماع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، ومحافظ الجيزة عادل النجار، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الآثار، منهم الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع الترميم، والدكتور أشرف محيي مدير منطقة الأهرامات.

أولوية تطوير الهضبة وتحسين تجربة الزائر

أكد رئيس الوزراء أن منطقة هضبة الأهرامات تحظى باهتمام استثنائي، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الخدمات وتطوير المرافق المحيطة، بما يعزّز تجربة الزائر ويواكب مكانة الموقع كأحد أهم مواقع التراث العالمي.

المخطط السياحي الإطاري ورؤية التنمية

استعرض وزير الإسكان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري للمنطقة، موضحًا أنه يرتكز على التوازن بين التراث والحداثة، ويشمل التوسع في المنشآت الفندقية والأنشطة الترفيهية والتجارية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية حتى عام 2040. وأشار إلى أن الرؤية التنموية تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة أيقونية عالمية تعكس عراقة التراث المصري وتقدّم مصر الحضاري.

برامج سياحية وتجارب ضيافة متنوعة

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن المخطط يشمل إعداد برامج سياحية مبتكرة تتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة، إلى جانب توفير أنماط ضيافة متعددة عبر كبرى العلامات الفندقية العالمية. كما يتضمن المخطط استراتيجية للحفاظ على الرؤية البصرية للموقع وتعزيز الهوية الخاصة للمنطقة.

أعمال الصيانة المستمرة ومتابعة الميدان

وفي سياق متصل، استعرض محافظ الجيزة الجهود الميدانية المستمرة للصيانة ورفع كفاءة أعمال التطوير القائمة حول المتحف المصري الكبير، مؤكدًا الالتزام بالحفاظ على الصورة الحضارية للمناطق الأثرية ومحيطها.

