مدبولي: علاقات مصر والهند تشهد طفرة استراتيجية تعزز التعاون المشترك بين البلدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والهند منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى جذور التعاون التي تعود إلى تأسيس حركة عدم الانحياز، وما تميزت به من تنسيق وتفاهم متبادل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

تعاون متنامٍ وزخم استراتيجي

وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد زخمًا غير مسبوق في المرحلة الراهنة، انعكاسًا للرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لكلا الجانبين.

لقاء موسع لتعزيز التعاون الصحي والصناعي

جاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه اليوم مع جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسفير سوريش ك. ريدي، سفير الهند بالقاهرة.

فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

عُقد اللقاء على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات الدواء والصناعات الطبية، وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التنمية البشرية.

