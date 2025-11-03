مباحثات بين وزير الكهرباء ورئيس كوبولوزيس حول مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني

مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.. التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء في مصر، وبين شبكة الكهرباء الأوروبية عبر الربط الكهربائي مع اليونان، وكذلك استكمال التمويل من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، ودعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني

الموجز ينقل التفاصيل، حيث يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واعتماد مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة لتصدير وتبادل الطاقة، وأحد أهم المحاور لضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية

تناول اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان والتفاوض مع عدد من الشركاء الأوروبيين ومن بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك اليونانية الذين أبدوا استعدادهم لتمويل المشروع في ضوء اتفاق التعاون الذى تم توقيعه منذ أسابيع بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والطاقة والبيئة فى اليونان ، لإنهاء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي.

مباحثات بين وزير الكهرباء ورئيس كوبولوزيس

وناقش اللقاء مستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر، حيث يقوم المشروع على تصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا من خلال إقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، شمل اللقاء مناقشات مطولة حول أماكن إقامة المشروعات ومد خطوط نقل الطاقة المولدة، وكذلك نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية في مصر واليونان وبين مطور المشروع، وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة في البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة لنقل الطاقة إلى الشبكة الكهربائية الأوربية.

وقال الدكتور محمود عصمت إن التعاون المصري اليوناني في مجالات الطاقة المتجددة يكتسب أهميته من العلاقات الوطيدة والمتميزة والممتدة والشراكة بين الدولتين، وفى ضوء الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه جسرا لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي والذى قام بإدراج المشروع ضمن قائمة مشروعات الربط الكهربائي الذى يقوم بتمويلها الاتحاد.

وأكد التوجه الاستراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة ، موضحا ان مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي فى اطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث.

وأشار إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود التقليدي وهو ما يقوم عليه مشروع الربط مع اليونان، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة، مضيفا أن هناك رغبة وعمل من قبل الحكومتين في مصر واليونان لإنهاء المشروع نظرا لما سيحققه من فوائد اقتصادية للبلدين

