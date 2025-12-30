موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم في كأس العاصمة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المقاولون العرب في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز ضد المقاولون العرب بعد الهزيمة أمام غزل المحلة في الجولة السابقة وكان الفريق قد حقق الفوز أمام سيراميكا في ثاني الجولات ويشارك الأهلي في هذه النسخة من البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبيرمن اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول المشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد المقاولون العرب

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا - كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- محمد الشريف.

قرعة بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

