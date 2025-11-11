مجلس الوزراء يقر مشروعات تنموية وتشريعية جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السادس والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل .

وتهدف الخطوة إلى تنفيذ تجارب زراعية وتكنولوجية متقدمة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، ضمن مشروعات بحثية واستثمارية تسعى لتطوير قطاع الزراعة في الأراضي الصحراوية.

ويأتي القرار في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تعزز التعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية، دعمًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية بالقاهرة

كما وافق المجلس على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 91.27 فدانًا بمنطقة أثر النبي في محافظة القاهرة، لتعود إلى ملكية الدولة الخاصة.

ويشمل القرار إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح جهات حكومية لإقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم احتياجات العاصمة.

إدارة الأصول واستثمارها عبر المزايدات العلنية

ووافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي التابعة له، بما يحقق تنمية واستغلالاً أمثل للأصول الواقعة تحت إدارته، في ضوء اختصاصاته القانونية.

تعديلات تشريعية لتطوير أوضاع رجال الخفر وهيئة الشرطة

كما اعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بهدف تطوير نظام تعيين وترقية رجال الخفر النظاميين ورفع كفاءة الهيكل الإداري للهيئة.

وتنص التعديلات على أن يكون تعيين رجال الخفر بدرجة "خفير ثالث" تحت الاختبار لمدة سنة قابلة للمد لمدتين إضافيتين، لضمان الصلاحية المهنية قبل التعيين النهائي، أسوة بباقي فئات هيئة الشرطة.

كما تنظم التعديلات آليات اختيار شيوخ الخفراء ووكلائهم من ذوي الأقدمية والكفاءة، بترشيح لجنة محلية تضم مأمور المركز ورئيس المباحث والعمدة.

وشملت التعديلات كذلك توحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، إلى جانب تعديل بعض المسميات الوظيفية بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد بوزارة الداخلية.

