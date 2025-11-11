موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري و القنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 25 نوفمبر الجاري.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز ضد الإسماعيلي للعودة لطريق الانتصارات عقب التعادل أمام المصري في الجولة الأخيرة للعودة لصدارة البطولة التي فقدها لصالح سيراميكا كليوباترا بينما يسعي الاسماعيلي لتحقيق الفوز للهروب من مراكز المؤخرة بجدول الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاسماعيلي

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الاسماعيلي مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره الاسماعيلي في الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء الثلاثاء 25 نوفمبرالجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

موعد مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي

قمة فريق الأهلي ضد نظيره الاسماعيلي في الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء الثلاثاء 25 نوفمبرالجاري.

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الاسماعيلي

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعة استعدادا لمواجهة الاسماعيلي وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام .

خط الوسط: إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار.

