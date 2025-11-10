الكاف يكشف عن الكرة الرسمية لأمم إفريقيا 2025.. والمغرب تستعد للاستضافة

حسام حسن ويورتشيتش يتنافسان على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا وبيراميدز ضمن المرشحين لنادي العام

الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميًا عن الكرة الجديدة التي ستُستخدم في منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستُقام في المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر منصة “X” مقطع فيديو ترويجيًا للكرة الرسمية، والتي تحمل توقيع شركة بوما الألمانية، أحد أبرز الشركاء الرياضيين في القارة السمراء، ويرصد الموجز التفاصيل.

المغرب تستضيف البطولة على 9 ملاعب بـ6 مدن

أكد الاتحاد الإفريقي أن المغرب ستستضيف فعاليات البطولة في ست مدن رئيسية، حيث ستُقام المباريات على تسعة ملاعب مجهزة بأحدث المعايير الدولية، استعدادًا لاحتضان النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة الأهم في القارة.

وتسعى المملكة إلى تقديم نسخة استثنائية من حيث التنظيم والجماهيرية، تعكس قدراتها الرياضية والبنية التحتية المتطورة التي جهزت خصيصًا لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير.

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025

أجريت قرعة البطولة وأسفرت عن مجموعات قوية ومنافسات متوازنة بين المنتخبات الكبرى، وجاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنغولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الغابون - موزمبيق

يُذكر أن منتخب كوت ديفوار كان قد حصد اللقب في النسخة الماضية عام 2023، بعد فوزه على منتخب نيجيريا في النهائي.

يورتشيتش وحسام حسن يتنافسان على لقب أفضل مدرب في إفريقيا

في سياق آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت منافسة قوية بين المدربين العرب والأفارقة.

وضمت القائمة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز المصري، بعد النجاحات اللافتة التي حققها خلال العام الجاري، إلى جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الذي أعاد للفراعنة روح المنافسة على البطولات القارية.

كما ضمت القائمة كلًا من:

وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب

المدير الفني لمنتخب المغرب طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين

مدرب منتخب المغرب للمحليين محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب

مدرب منتخب المغرب للشباب معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي

بيراميدز مرشح لجائزة نادي العام في إفريقيا

في إنجاز تاريخي جديد، أعلن "كاف" عن ترشيح نادي بيراميدز المصري لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2025، بعد حصد الفريق لثلاث بطولات كبرى خلال العام، هي:

دوري أبطال إفريقيا

كأس القارات الثلاث

كأس السوبر الإفريقي

ويتنافس بيراميدز على اللقب مع أندية بارزة أبرزها نهضة بركان المغربي، شباب بلوزداد وشباب قسنطينة من الجزائر، وصن داونز وأورلاندو بايرتس وستيلينبوش من جنوب إفريقيا، والهلال السوداني وسيمبا التنزاني، بينما غاب الأهلي والزمالك عن قائمة الترشيحات هذا العام.

حدث كروي استثنائي ينتظر القارة

مع اقتراب انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، تتجه الأنظار نحو المغرب التي تستعد لتقديم نسخة تاريخية تجمع بين الإبهار التنظيمي والإثارة الكروية، في بطولة يتوقع أن تشهد منافسة شرسة بين كبار القارة على اللقب الأغلى في إفريقيا.