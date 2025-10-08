حسام حسن يهنئ الرئيس السيسي بعد تأهل مصر إلى كأس العالم 2026

المدير الفني للفراعنة حسام حسن يعبر عن فخره بالتأهل ويؤكد: التأهل بداية جديدة وليست نهاية الطريق

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته البالغة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي هو خطوة أولى نحو مرحلة جديدة من الطموح في الكرة المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

حسام حسن: مصر بلد كبير وتستحق التواجد الدائم في المونديال

قال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة: "مصر بلد كبير، ولا يصح أن نكون تأهلنا فقط ثلاث مرات للمونديال طوال تاريخنا، يجب أن نعوض ما فاتنا، وأن نتواجد دائمًا في المحافل الكبرى. التأهل خطوة مهمة، لكنها ليست النهاية."

وأوضح أن المنتخب المصري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة على أعلى المستويات، مشددًا على أن العمل المستمر هو طريق الحفاظ على هذا الإنجاز.

المدير الفني يشكر الجماهير واتحاد الكرة

وجّه حسام حسن شكره إلى الجماهير المصرية التي دعمت المنتخب طوال مشواره في التصفيات، مشيرًا إلى أن تشجيعهم كان دافعًا قويًا للاعبين لتحقيق الحلم.

كما أثنى على اتحاد الكرة المصري لما وفره من دعم وإمكانات ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة للنجاح، سواء في الإدارة الحالية أو السابقة.

رسالة تقدير من حسام حسن إلى الرئيس السيسي

في لفتة إنسانية، وجه حسام حسن رسالة شكر خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا:"أقول للرئيس مبروك، لأنكم حملتم حلمًا ثقيلًا وساعدتمونا على تحقيق التأهل إلى المونديال، دعمكم كان وراء هذا الإنجاز العظيم."

المدرب التاريخي: هدفنا بناء منتخب دائم الحضور عالميًا

اختتم المدير الفني تصريحاته برسالة للأجيال القادمة، داعيًا إلى استمرار التطور وتحقيق حضور دائم في كأس العالم:"أتمنى أن يواصل الجيل القادم المسيرة، وأن يكون لدينا منتخب دائم الحضور في المونديال، مصر تستحق أن تكون هناك، بنا ومن بعدنا."

اقرأ أيضًا:

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة جيبوتي..خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن المونديال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم