تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة جيبوتي..خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن المونديال

منتخب مصر في مواجهة الحسم أمام جيبوتي.. خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن المونديال وحسام حسن على موعد مع إنجاز تاريخي

الفراعنة على أعتاب التأهل إلى كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب جيبوتي غدًا الأربعاء، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتنقلها قناة أون تايم سبورت حصريًا ومجانيًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 20 نقطة، متقدمًا على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ 15 نقطة، ويحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو لضمان التأهل رسميًا بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018.

حسام حسن على أعتاب مجد شخصي غير مسبوق

لا تقتصر أهمية مباراة جيبوتي على تحقيق التأهل فقط، بل تمثل فرصة تاريخية للمدير الفني حسام حسن لكتابة إنجاز غير مسبوق في سجله، إذ سيصبح في حال قيادة المنتخب للتأهل أول من يحقق هذا الإنجاز كلاعب ومدرب في تاريخ الكرة المصرية.

وكان حسام حسن أحد نجوم جيل المدرب الراحل محمود الجوهري الذي قاد مصر إلى مونديال 1990، وسجل هدف التأهل في مرمى الجزائر، كما تسبب في ركلة الجزاء الشهيرة أمام هولندا التي سجل منها مجدي عبدالغني هدف مصر الوحيد في البطولة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي

من المنتظر أن يخوض المنتخب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي

محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو

مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو الهجوم: محمد صلاح – أسامة فيصل – محمود حسن تريزيجيه

قائمة المنتخب لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

وضم المدير الفني حسام حسن قائمة موسعة لخوض مباراتي أكتوبر الحاسمتين، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد حمدي

الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل

بطاقة المونديال في المتناول

يأمل الجهاز الفني في أن يحسم المنتخب بطاقة التأهل من مواجهة الغد لتكون المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو مجرد تحصيل حاصل، واستكمال مشوار التصفيات بأفضل أداء ممكن تمهيدًا للمشاركة الرابعة في تاريخ مصر بنهائيات كأس العالم.

