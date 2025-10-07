موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحتاج المنتخب المصري إلي تحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره المنتخب الجيبوتي لحسم تذكرة الصعود إلي المونديال بشكل رسمي دون النظر لنتيجة مواجهته الأخيرة أمام منتخب غينيا بيساو.

مشاهدة قمة مصر ضد جيبوتي

يمكنك متابعة قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جيبوتي مساء غد الأربعاء 8 أكتوبرالجاري فى تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناة أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

يرصد الموجز، قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي التي تضم كل من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

موعد قمة مصر ضد جيبوتي

مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جيبوتي المقررة بينهما ضمن مباريات الجولة التاسعة بتصفيات بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة تنطلق في السابعة مساء غد الأربعاء الموافق 8 أكتوبرالجاري.

تشكيل منتخب مصرالمتوقع ضد جيبوتي

من المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر ضد منتخب جيبوتي مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - زيزو - حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفي محمد

