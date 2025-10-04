عاجل.. حقيقة إقالة يانيك فيريرا بعد استمرار نزيف النقاط في الزمالك

شهد نادي الزمالك حالة من الغليان داخل مجلس الإدارة عقب التعادل المخيب للآمال أمام غزل المحلة، والذي جاء ليزيد من أزمات الفريق تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وسط مطالبات قوية بإقالته في أسرع وقت ممكن، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الممتاز.

مجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل فيريرا فورًا

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، أن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي تقدموا بطلب رسمي إلى حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، لعقد اجتماع عاجل مع جون إدوارد، المدير الرياضي، من أجل بحث إقالة يانيك فيريرا من منصبه.



ويرى أعضاء المجلس أن استمرار المدير الفني لم يعد خيارًا مناسبًا، خاصة بعد الأداء المتراجع للفريق وتراجع النتائج في المباريات الأخيرة، ما يهدد طموحات الزمالك في المنافسة على لقب الدوري.





تعادل جديد يزيد الضغوط على المدير الفني

تعادل الزمالك بنتيجة 1-1 أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

هذا التعادل جاء بعد الخسارة أمام الأهلي في لقاء القمة، والتعادل مع الجونة في الجولة السابقة، ليجمع الزمالك نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة في آخر ثلاث مباريات.

جماهير الزمالك تفقد الثقة وتهاجم فيريرا

لم تقتصر ردود الأفعال الغاضبة على مجلس الإدارة فقط، بل امتدت إلى جماهير الزمالك التي أبدت استياءً كبيرًا من استمرار المدير الفني البلجيكي، وهاجمته بشدة خلال مباراة غزل المحلة.

ويرى المشجعون أن طريقة لعب الفريق باتت بلا هوية واضحة، مع غياب الحلول الهجومية وتراجع المستوى الفني للاعبين بشكل ملحوظ، ما جعلهم يطالبون بضرورة التغيير قبل فوات الأوان.

خيارات بديلة على طاولة الإدارة

في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بإقالة فيريرا، بدأ مسؤولو الزمالك دراسة عدة أسماء لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. وتسعى الإدارة لاختيار مدير فني يمتلك الخبرة في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.



ويأتي هذا التحرك في محاولة لإنقاذ موسم الفريق قبل أن يتعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري ويبتعد عن المنافسة مبكرًا.

أزمة فنية تهدد طموحات القلعة البيضاء

تراجع النتائج مؤخرًا أثار القلق داخل النادي، خاصة أن الفريق كان يعوّل على هذا الموسم للعودة إلى منصات التتويج بعد موسم باهت العام الماضي. ومع تزايد حدة الانتقادات لفيريرا، أصبح قرار الإطاحة به مسألة وقت فقط، في انتظار الإعلان الرسمي من مجلس الإدارة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

بهذا المشهد المليء بالغضب داخل أروقة القلعة البيضاء، يبدو أن أيام يانيك فيريرا في الزمالك أصبحت معدودة، وأن إدارة النادي تتجه بالفعل لمرحلة جديدة بقيادة فنية مختلفة، أملاً في استعادة الانتصارات وإنقاذ موسم الفريق قبل فوات الأوان.

