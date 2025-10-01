إدارة الزمالك تتمسك بيانيك فيريرا رغم أزمة القمة والأزمة المالية

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف إدارة الكرة في نادي الزمالك تجاه المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، حيث أكّد أن النادي متمسك ببقائه وعدم رحيله في هذا التوقيت الصعب، رغم الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي في مباراة القمة.

وكتب حسن عبر صفحته على "فيسبوك": "إدارة الكرة بالزمالك متمسكة ببقاء يانيك فيريرا ولا نية لرحيله عن الفريق".

خالد الغندور ينتقد طريقة إدارة الأزمة

وعلى جانب آخر ، تحدّث الإعلامي خالد الغندور عن موقف الفريق بعد خسارة القمة، مشيرًا إلى أن انتقاداته السابقة لطريقة تدريب فيريرا كانت بهدف الإصلاح، لكنه قوبل بهجوم من البعض الذين اتهموه بمحاولة هدم استقرار الزمالك.

وقال الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": "الفارس الأبيض يمر بأزمة مالية طاحنة، وهناك أمور لا يصح الحديث عنها قبل مباريات حاسمة، لكن في النهاية يجب مواجهة الحقيقة".

الأزمة المالية تهدد استقرار اللاعبين

وأوضح الغندور أن الأزمة المالية المستمرة في نادي الزمالك تُشكّل الخطر الأكبر على استقرار الفريق، مؤكدًا أن لاعبي الأبيض لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن آخر دفعة مالية حصل عليها اللاعبون كانت في 2 يونيو الماضي، حيث تسلموا 75% من مستحقاتهم فقط عن الموسم السابق، بينما لم يتسلموا حتى الآن النسبة المتبقية (25%). كما لم يحصل أي لاعب على راتب أو مقدم تعاقد عن الموسم الحالي، مما يضعهم تحت ضغوط نفسية ومعيشية صعبة.

لاعبي الزمالك

مقارنة بين لاعبي الزمالك والأهلي

وأضاف الغندور أن الفارق الكبير بين الزمالك ومنافسيه يظهر في هذه النقطة، حيث يتمتع لاعبو الأهلي وبيراميدز بالاستقرار المالي الكامل، مما ينعكس على أدائهم في الملعب، بينما يواجه لاعبو الزمالك تحديات يومية بسبب غياب المستحقات.

وتابع: "أي لاعب كرة في مصر مصدر رزقه الوحيد هو كرة القدم، ومعظمهم يعتبرون أمل أسرهم في الإنفاق، ولذلك من الطبيعي أن يتأثر أداؤهم بغياب الرواتب".

أزمة شيكو بانزا وبيزيرا صداع داخل القلعة البيضاء

ولم تقتصر الأزمة على اللاعبين المحليين فقط، بل امتدت إلى المحترفين أيضًا. فقد أكد الغندور أن الزمالك لم يلتزم بسداد المستحقات المالية لنادي شيكو بانزا القادم من أنغولا، وكذلك الحال بالنسبة لنادي البرازيلي بيزيرا، مما قد يعرض النادي لأزمات قانونية دولية في حال استمرار الوضع.

راتب فيريرا على المحك

الأزمة المالية طالت أيضًا المدير الفني يانيك فيريرا، حيث أوضح الغندور أن المدرب لم يحصل على راتبه منذ ثلاثة أشهر كاملة، وأضاف: "في حال رحيل فيريرا عن الفريق سيطالب بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة، والسؤال هنا: هل يستطيع الزمالك الوفاء بهذه الالتزامات؟".

الزمالك بين الأزمة والطموحات

يبقى الزمالك أمام معادلة صعبة: إدارة متمسكة بالمدرب، ولاعبون يعانون من ضغوط مالية خانقة، وجماهير تطالب بالمنافسة على البطولات أمام الأهلي وبيراميدز. وبين هذه التحديات، تبدو الأزمة المالية هي العامل الأكثر تأثيرًا على مستقبل الفريق في الفترة المقبلة.

