كورة وملاعب

كواليس أزمة شيكو بانزا مع مدرب الزمالك يانيك فيريرا قبل لقاء القمة

شيكو بانزا
شيكو بانزا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة جديدة ضربت صفوف نادي الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وذلك بين المدير الفني للفريق يانيك فيريرا واللاعب شيكو بانزا،
وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن المدرب البلجيكي لم يكن راضيًا عن الطريقة التي يتدرب بها بانزا، ما تسبب في نشوب مشادة بين الطرفين داخل الفريق.

يانيك فيريرا

فيريرا يستبعد بانزا من التشكيل

وأوضح شوبير أن الخلاف تطور سريعًا، ليقرر المدير الفني استبعاد شيكو بانزا من قائمة مباراة القمة أمام الأهلي بشكل كامل، مؤكدًا أنه لا يقبل بأي تجاوز في التدريبات أو إخلال بالانضباط الفني للفريق، وأضاف: "أنا بحب المدرب المنضبط، والراجل كان واضح إنه مش عاجبه طريقة تدريب بانزا".

هل للمستحقات دور في الأزمة؟

وأشار شوبير إلى أن الأزمة قد تكون مرتبطة أيضًا بملف المستحقات المالية المتأخرة، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى ربط وفهم أبعاد ما يحدث داخل القلعة البيضاء، وقال: "هل ما يقوم به بانزا له علاقة بالمستحقات أم لأ؟، لازم نربط الأمور كويس".

الأهلي يفوز ويقترب من الصدارة

وعلى صعيد آخر، شهدت مباراة القمة تفوق الأهلي الذي نجح في الفوز ليواصل صحوته بالدوري المصري الممتاز. ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة محتفظًا بصدارة المسابقة مؤقتًا.

الحاجة إلى ضبط الأمور داخل الزمالك

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "أنا بحب الانضباط وتطبيق اللوائح، لكن لازم نفهم إيه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك، لأن الأزمات المتكررة تؤثر على الفريق ونتائجه"، وأكد أن إدارة النادي مطالبة بسرعة التدخل لحسم تلك الملفات للحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.

 

