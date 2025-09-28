شوبير يكشف موقف زيزو النهائي من قمة الأهلي والزمالك.. تفاصيل جديدة

الأهلي يترقب مشاركة زيزو في القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموقف النهائي للاعب أحمد مصطفى "زيزو" جناح النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في قمة الدوري المصري، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الموسم الكروي 2025-2026، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه «مع شوبير» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن اللاعب بدأ العودة التدريجية للمشاركة في تدريبات الكرة، موضحًا أن زيزو شارك بالفعل في جزء من المران الجماعي أمس السبت، ما أعطى مؤشرات إيجابية للجهاز الفني.

قرار النحاس بشأن زيزو قبل القمة

أوضح شوبير أن المدير الفني للنادي الأهلي عماد النحاس، لا ينوي المجازفة بالدفع بزيزو في التشكيل الأساسي، خاصة أن اللاعب عائد مؤخرًا من إصابة قوية في العضلة الضامة، وهو ما يجعل المخاطرة غير واردة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني استقر على ضم 23 لاعبًا لقائمة المباراة، على أن يتحدد لاحقًا موقف زيزو من التواجد على دكة البدلاء أو استبعاده النهائي.

تعافي زيزو من إصابة العضلة الضامة

أكد شوبير أن اللاعب بات جاهزًا من الناحية الطبية بعد تعافيه التام من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة، لكنه شدد على أن قرار مشاركته أمام الزمالك يظل بيد المدير الفني فقط.

وأضاف أن الجهاز الطبي منح الضوء الأخضر لزيزو للعودة إلى التدريبات، وهو ما يعزز فرص تواجده على الأقل ضمن بدلاء الأهلي في القمة.

أهمية وجود زيزو في تشكيل الأهلي

يُعد أحمد مصطفى زيزو أحد أبرز أوراق الأهلي الهجومية منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، حيث يمتاز بقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى. وتنتظر جماهير الأهلي قرار الجهاز الفني بشأن مشاركته في اللقاء، وسط آمال بأن يمنح الفريق إضافة قوية في مواجهة الزمالك.

القمة بين الأهلي والزمالك.. اختبار مبكر

وتأتي مباراة الأهلي والزمالك في توقيت حساس، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز موقفهما في صدارة الدوري، الأهلي يدخل اللقاء وهو مدعوم بعدد من النجوم، لكن مشاركة زيزو من عدمها تبقى من أهم الملفات التي تشغل المتابعين.

زيزو بين المشاركة والغياب

حتى اللحظة، تبدو فرص مشاركة زيزو أساسيًا ضعيفة، بينما يبقى احتمال وجوده على مقاعد البدلاء قائمًا بقوة، ما يمنح الأهلي خيارًا إضافيًا في الشوط الثاني حال احتاج الفريق إلى حلول هجومية.

