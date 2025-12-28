تردد قناة 5Gold الجديد لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

تصدر تردد قناة 5Gold الجديد 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط اهتمام كبير من جمهور كرة القدم العربي لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2026، وتأتي هذه القناة ضمن الخيارات المفتوحة التي تتيح مشاهدة اللقاءات مباشرة دون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة، خاصة مباراة مصر وأنجولا المقرر إقامتها مساء غد الإثنين.

موقع "الموجز" يقدم لكم كل المعلومات حول تردد القناة وخطوات ضبطها على أجهزة الاستقبال HD وSD، بالإضافة إلى القنوات الأخرى الناقلة للبطولة.

تردد قناة 5Gold الجديد 2025 على القمر الصناعي Amos 4W

يمكن ضبط قناة 5Gold عبر القمر الصناعي Amos 4W على النحو التالي:

التردد: 11551

11551 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

5/6 الجودة: عالية (HD)

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد (الريموت). اختر خيار "التركيب اليدوي". انقر على أيقونة قائمة الترددات. أدخل جميع البيانات الخاصة بالقناة بدقة. اضغط على زر حفظ/Save لتثبيت القناة.

بهذه الطريقة يمكن لمتابعي كأس أمم أفريقيا ضبط القناة بسهولة ومتابعة جميع المباريات مباشرة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تمتلك مجموعة beIN SPORTS القطرية حقوق بث مباريات البطولة حصريًا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يمكن متابعة المباريات عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من القنوات المفتوحة التي تبث مباراة مصر وأنجولا مجانًا، مثل:

القناة المغربية الأرضية 3: التردد 11157/رأسي

التردد 11157/رأسي القناة الجزائرية الأرضية: التردد 11680/أفقي

التردد 11680/أفقي قناة 5Gold

هذه الخيارات توفر لجمهور الكرة العربي متابعة المباريات بدون أي اشتراكات إضافية.

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

من المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

منتخب مصر يتأهل لدور الـ16

حقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، رغم اللعب بـ10 لاعبين طوال الشوط الثاني.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ليرفع رصيده إلى هدفين في البطولة الحالية، ويصل إلى 9 أهداف تاريخيًا في كأس أمم أفريقيا، محتلاً المركز الثالث في قائمة هدافي المنتخب المصري.

وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تدخل عنيف على لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، ليكون أول المنتخبات المتأهلة في بطولة القارة السمراء المقامة بالمغرب.