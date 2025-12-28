الأيام البيض من شهر رجب 1447 هـ..فضلها وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة فيها

مع اقتراب منتصف شهر رجب 1447 هـ، يزداد بحث المسلمين عن الأيام البيض من شهر رجب، وفضل صيامها، وأفضل العبادات التي يُستحب الإكثار منها خلال هذه الأيام المباركة، خاصة أنها من الأشهر الحُرم التي عظم الله شأنها، وحث النبي ﷺ على اغتنامها بالطاعات، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتبدأ أولى ليالي الأيام البيض مع غروب شمس يوم الخميس المقبل، حيث تُعد هذه الأيام فرصة عظيمة لمضاعفة الأجر ونيل الثواب، لا سيما مع ثبوت فضل صيامها في السنة النبوية الصحيحة.

ما هي الأيام البيض ولماذا سُميت بهذا الاسم؟

الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وسُميت بهذا الاسم لأن القمر يكون فيها بدرًا كامل الاستدارة والبياض، والبياض هنا وصف لليالي لا للأيام، إلا أن التعبير جرى مجازًا.

وقد ورد تحديد هذه الأيام في الحديث الشريف عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال:

«صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»، وهو حديث صحيح رواه النسائي.

حكم صيام الأيام البيض وفضلها في الإسلام

يُعد صيام الأيام البيض سنة نبوية مؤكدة، حيث كان النبي ﷺ يحرص على صيامها، ويُثاب فاعلها ولا يُؤثم تاركها. ويُجمع العلماء على أن صيام هذه الأيام من أفضل أنواع الصيام التطوعي، لما فيه من يسر وفضل عظيم.

وأكد النبي ﷺ أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يُعادل صيام الدهر كله، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حيث قال رسول الله ﷺ:

«فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله».

هل صيام الأيام البيض يعدل صيام الدهر؟

أوضح الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، من علماء الأزهر الشريف، أن صيام الأيام البيض (13 – 14 – 15) من كل شهر يعادل صيام الدهر كاملًا من حيث الأجر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، ما يجعل مجموع الأجر السنوي يعادل صيام العام بأكمله.

وأضاف أن النبي ﷺ أوصى أبا ذر رضي الله عنه قائلًا:

«إذا صمت من الشهر ثلاثًا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هـ

تبدأ الأيام البيض من شهر رجب 1447 هـ مع غروب شمس الخميس وتنتهي مع غروب شمس يوم الأحد، وجاءت على النحو التالي:

أول الأيام البيض: الجمعة 2 يناير 2026 – 13 رجب 1447 هـ

الجمعة 2 يناير 2026 – 13 رجب 1447 هـ ثاني الأيام البيض: السبت 3 يناير 2026 – 14 رجب 1447 هـ

السبت 3 يناير 2026 – 14 رجب 1447 هـ ثالث الأيام البيض: الأحد 4 يناير 2026 – 15 رجب 1447 هـ

أفضل العبادات المستحبة في الأيام البيض

يُنصح المسلمون خلال الأيام البيض بالإكثار من الأعمال الصالحة، وأبرزها:

1. الصيام

وهو أعظم الأعمال في هذه الأيام، لما له من أجر مضاعف وفضل عظيم.

2. المحافظة على الصلاة

أداء الصلاة في وقتها مع الإكثار من النوافل، مثل قيام الليل وصلاة الضحى.

3. الصدقة والإحسان

الصدقة سبب لرفع البلاء وزيادة الرزق، ولو كانت قليلة.

4. قراءة القرآن

المداومة على قراءة القرآن ولو بقدر يسير بتدبر وخشوع.

5. صلة الرحم

زيارة الأقارب والسؤال عنهم من أعظم القربات إلى الله.

دعاء الأيام البيض في شهر رجب

من الأدعية المستحبة في الأيام البيض:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني. يا حي يا قيوم، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

تمثل الأيام البيض من شهر رجب 1447 هـ فرصة عظيمة لكل مسلم يسعى لزيادة رصيده من الحسنات، واتباع سنة النبي ﷺ، واغتنام فضل شهر من الأشهر الحرم بالطاعات والعبادات.